Juan Carlos Rodríguez: 'Mi chamba es alinear los intereses de todos'

Juan Carlos Rodríguez tiene claro que durante su gestión buscarán meterse a fondo en todas las áreas de oportunidad que tiene el futbol mexicano, esto para poder generar un balance entre lo deportivo y lo económico.

"Yo te diría que que no sé las administraciones anteriores, de esta lo que te garantizo es que nos vamos a meter a fondo en todas las oportunidades que existen hoy en cuanto a la relación entre los dueños. Mi chamba es alinear los intereses de todos, mi chamba es alinear la forma de trabajo de las Selecciones Nacionales. Mi chamba es tratar de traerle mucho más dinero al ecosistema para que ese dinero fluya a los equipos y al desarrollo de jugadores" comentó Rodríguez.

El comisionado presidente de la FMF destacó que los principales interesados en que esto dé frutos no solo es la federación, sino también los clubes, los medios de comunicación y todos los que conforman el ecosistema.

"Yo te diría que es interés de todos los que estamos en el ecosistema, de los medios, de los que tienen derechos, de los que no tienen derechos, de los fundadores, de los entrenadores, de los patrocinadores; todos los que estamos en el negocio. De que el negocio cada vez esté mejor y esto incluya a los dueños. Los dueños están convencidos de que son los que me van a pagar porque a diferencia de que me pagaba antes o yo que fui emprendedor durante muchos años, uno se debe a quien le paga cada uno de nosotros, entonces donde está esa parte del conflicto hoy me van a pagar los dueños del futbol mexicano y me debo a ellos y esa parte hace que no haya conflicto porque nos vamos a alinear todos en los mismos intereses de una visión".

Finalmente, Rodríguez destacó que dentro de su trabajo está la parte de empoderar a cada una de las partes de la Selección Mexicana: "Le tenemos mucha ilusión. Hoy la chamba de lo que nos dedicamos es apoyar y empoderar a Rodrigo, apoyar y empoderar a Lillini, ayudar y empoderar a todo el equipo de trabajo de Diego, ese es nuestra chamba, eso es lo que nos toca".

