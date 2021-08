Juego de Estrellas: ¿Cómo quedaron las convocatorias para el duelo?

Este miércoles 25 de agosto se llevará a cabo la primera edición del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Los convocados para representar a la Liga MX fueron, en su mayoría los ganadores del Balón de Oro 2021 con los porteros Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. Los defensas Pablo Aguilar, Matheus Doria, César Montes, Víctor Guzmán, William Tesillo, Juan Escobar, Fernando Navarro, Jesús Gallardo y Salvador Reyes.

En el mediocampo fueron llamados Pedro Aquino, Luis Romo, Fernando Gorriarán, Guido Pizarro, Rubens Sambueza, Luis Montes, Diego Valdés y Ángel Mena; mientras que adelante fueron convocados Santiago Muñoz, Rogelio Funes Mori, André-Pierre Gignac, Jonathan Rodríguez y Alexis Canelo.

Y con ustedes... ¡Uno de los momentos más esperados! Tenemos listo el equipo de la #LigaBBVAMX que enfrentará al #MLSAllStar. ¡PODERÍO PURO! pic.twitter.com/zeWNW7GVs8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 18, 2021

Sin embargo, por diferentes razones esta lista original se tuvo que ir modificando por el paso de los días; por ejemplo, Santiago Muñoz causó baja, según reveló Juan Reynoso, porque está cerca de firmar contrato con un club europeo y su lugar fue tomado por Erik Lira.

Otros cambios se dieron de manera obligada por lesiones de los jugadores. Guido Pizarro fue sustituido por Javier Salas de Puebla, Luis Montes por Orbelín Pineda, Jesús Corona por Nahuel Guzmán, Fernando Navarro por Jorge Sánchez, Jesús Gallardo por Kevin Álvarez y André-Pierre Gignac por Nicolás Ibáñez de Pachuca.

Por su parte Alexis Vega y Santiago Giménez se sumaron al equipo como refuerzos; el primero por invitación del presidente de la Liga, Mikel Arriola y el segundo por petición del técnico Juan Reynoso.

La MLS, por su parte, enlistó a 28 jugadores y aunque también sufrieron modificaciones, fueron menos que las de la Liga MX.

Por la Liga de Estados Unidos fueron convocados los guardametas Pedro Gallese (Orlando City) y Matt Turner (New England Revolution). Los zagueros Julian Araujo (LA Galaxy), Jesús Murillo (LAFC), Nouhou (Seattle Sounders), Miles Robinson (Atlanta United), Alex Roldán (Seattle Sounders), James Sands (New York City FC), Kai Wagner (Philadelphia Union), Yeimar (Seattle Sounders) y Walker Zimmerman (Nashville SC).

Además de los mediocampistas Eduard Atuesta (LAFC), Carles Gil (New England Revolution), Damir Kreilach (Real Salt Lake), Joao Paulo (Seatle Sounders), Emmanuel Reynoso (Minnesota United), Cristian Roldán (Seattle Sounders) y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) y los delanteros Gustavo Bou (New England Revolution), Tajon Buchanan (New England Revolution), Cade Cowell (San José Earthquakes), Ja Javier 'Chicharito' Hernández (LA Galaxy), Nani (Orlando City), Ricardo Pepi (FC Dallas), Diego Rossi (LAFC), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Dániel Sallói (Sporting Kansas City), Carlos Vela (LAFC).

Pero, también por lesión, la MLS dio de baja para el Juego de Estrellas a los mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela, así como a Carles Gil; mientras que Tajon Buchanan causó baja por ser transferido al Club Brujas de Bélgica y, en su lugar, sólo llamaron al también mexicano Rodolfo Pizarro del Inter Miami y al zaguero del Atlanta United George Bello.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGO DE ESTRELLAS: BOB BRADLEY LAMENTÓ AUSENCIA DE CARLOS VELA