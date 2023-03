Liga MX: 26 por ciento de la afición que ha asistido a estadios tiene Fan ID

La implementación del Fan ID está tomando tiempo. Luego de los sucesos lamentables que ocurrieron en el Estadio Corregidora, la Liga MX en conjunto con la FMF decidieron reforzar la seguridad en los recintos, a través de un sistema de registro de aficionados, para terminar con grupos de animación que se esconden en el anonimato.

Sin embargo, solo se han registrado 515 mil 833, es decir, la cuarta parte de personas que han asistido a los estadios, tomando en cuenta que han asistido 1,917,609 hasta la Jornada 10.

Es por ello que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola extendió el plazo hasta la Fecha 14 para que el FAN ID sea obligatorio, argumentó que quieren lograr llegar a un millón de registros, es decir el 80 por ciento, para sentirse seguros de pedirlo.

Además, resaltó que era importante identificar a los grupos de animación, detalló que no es nada en contra de ellos, simplemente saber quiénes son.

“Las porras son una figura que ha acompañado a los clubes de manera importante, así que no hay política o prejuicio contra ellos, solo queremos que estén identificados y que apoyen al club. No era correcto que no supiéramos quiénes son”, argumentó Arriola en conferencia de prensa.

Por su parte, Pumas UNAM, América y Tigres UANL son los equipos que mayor número de miembros de animación tienen credencializados. Mientras que Pachuca, Tijuana y Necaxa son los clubes con menor porcentaje.

En cambio, los grupos de animación de Atlas, Chivas, Monterrey, León y Toluca fueron sancionadas durante la temporada 2022-2023 por conductas violentas y no hacer caso a las autoridades.

FAN ID: ¿CÓMO CONSEGUIRLO?

Eliminar el anonimato en estadios. Es uno de los puntos por el cual el FAN ID será obligatorio en las próximas Jornadas. El aficionado de la Liga MX deberá portarlo en cada visita al estadio.

Para tener el FAN ID solo consta de tres sencillos pasos, ingresando al sitio web fanliga.mx y registrarse, es importante tener a la mano, una identificación oficial, escanearla, tomarte una selfie para poder activar tu código único y personal (código QR) y presentarlo en el estadio.

Cabe mencionar, que la estrategia de implementación comenzó con una etapa de sensibilización el día 17 de noviembre, y varios clubes iniciaron procesos pilotos en el Clausura 2022, tales como Santos, Chivas, León y Atlas.

