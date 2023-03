Por primera vez en el torneo, el Fan ID fue obligatorio en el Estadio Olímpico Universitario.

Y es que después de un periodo de 'prueba' y de que el QR para el acceso no era forzoso para los aficionados en CU, fue este domingo para el partido ante el Puebla, que ningún fanático que no lo tuviera, no podía acceder. Situación que hizo más lenta la entrada de la gente a la casa de los Pumas.

A pesar de que la gran mayoría de los asistentes ya contaban con el ID, el escaneo en los accesos no fue muy rápido. Incluso, el mismo personal encargado de revisar el QR ayudaba a la gente a sacar su Fan ID en caso de no tenerlo y eso aumentaba el retraso en la entrada.

Además de que en las entradas había un módulo con personal encargado de orientar a los aficionados a como sacar la identificación.

