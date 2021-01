Liga MX: Adalid Maganda fue suspendido para la Jornada 2

Adalid Maganda no pitará en la Jornada 2 de la Liga MX, luego de su polémica actuación en el encuentro entre Toluca contra Querétaro.

Así lo reveló David Medrano, columnista de RÉCORD, quien detalló que Maganda ni siquiera fue considerado para cuarto silbante por la Comisión de Árbitros que encabeza Arturo Brizio.

"Suspendido. Adalid Maganda no trabajará en la Fecha 2, fue suspendido por su trabajo en el Toluca vs Gallos Blancos. El acapulqueño no fue designado ni como cuarto árbitro", informó Medrano.

El silbante fue duramente criticado después de realizar una mala utilización del VAR, así como no repetir un penal por invasión del área

