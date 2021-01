Guillermo Martínez: 'En Pachuca y Chivas no era muy maduro'

El delantero Guillermo Martínez Ayala habló sobre su regreso a la ciudad de Puebla, donde defenderá los colores de La Franja en este Guard1anes 2021, tras su paso en equipos como Lobos BUAP, Coras FC, Guadalajara, Mineros, Cafetaleros y Celaya.

"Durante mi paso por Pachuca y Chivas no era muy maduro y con lo que viví en Celaya me ayudó física y mentalmente. Ahora, se viene la mejor etapa de mi vida y me siento preparado. Me siento muy motivado de volver a Primera División y tener nuevos retos (ganarme un lugar en la titularidad, ganarme a la afición y dar lo mejor de mí dentro de la cancha)", mencionó.

Ante su reciente llegada al conjunto camotero, el jugador de 25 años tiene competencia junto a Santiago Ormeño y Christian Tabó por pelear el campeonato de goleo individual. Ya que Martínez, fue Campeón de Goleo con Mineros en el Clausura 2018 con 11 tantos; mientras que con Celaya disputó el torneo Guad1anes 2020 y nuevamente se coronó campeón al anotar siete goles.

"En Puebla hay varios jugadores con la misma posición que yo y ya tienen experiencia. Sin embargo, voy a respetar las decisiones del Director Técnico. Mis compañeros (Santiago Ormeño y Christian Tabó) llevan más tiempo en Primera División, y creo que lo que me dará resultado es mi trabajo en dentro de la cancha y defender al equipo como si fuera mi propia familia".

Finalmente, el futbolista surgido de las fuerzas básicas de Pachuca aseguró Cruz Azul es un gran rival, equipo al que enfrentarán este sábado en el Estadio Azteca, partido correspondiente a la Jornada 2 del Guard1anes 2021.

"Creo que todos los partidos en Primera División son complicados, y este partido es complicado porque enfrentamos a un gran rival (Cruz Azul)", finalizó.

