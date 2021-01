Puebla: Aboagye, enamorado del proyecto de La Franja y con deseos de volver a ser regular

Tras su llegada al club Puebla, el ghanés Clifford Aboagye suma su cuarto equipo en México, pues ha jugado en Atlas, Querétaro y Xolos, por lo que vivirá su cuarto año en el balompié mexicano. Ahora, como nuevo jugador de los camoteros buscará tener regularidad dentro de la cancha.

"Desde que me hablaron y ne contaron del proyecto (de jugar con Puebla), lo vi muy serio. Estoy muy contento, no tuve muchos minutos con Xolos de Tijuana, pero hice lo que pude y me quedo muy contento con mi trabajo", mencionó.

Por otra parte, el ghanés buscará la titularidad con La Franja, pues con el cuadro fronterizo solo participó en nueve encuentros en el pasado certamen, cuatro de ellos como titular.

"En Puebla tenemos un equipo muy competente, muy sano, pero yo voy a seguir trabajando como lo he hecho en los últimos años y el profe (Nicolás Larcamón), decidirá si me da la oportunidad de la titularidad".

Con su corta trayectoria en el balompié mexicano, el centrocampista aseguró que día con día lucha por sus sueños para que en un futuro ser un referente del futbol.

"Yo creo que cada jugador tiene sus sueños personales y lo que esperan a futuro. Hasta el día de hoy, soy seleccionado (Selección de Ghana) y creo que quiero seguir con eso. Ahora llegué a Puebla y quiero lograr muchas cosas para lograr los objetivos, necesito continuar jugando con la selección mayor", concluyó.