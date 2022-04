Liga MX: América vs Pumas 'apunta' al Repechaje del Clausura 2022

A falta de una jornada para que se termine el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, se está muy cerca de definir quiénes serán las ocho escuadras que van a encarar el repechaje.

Los ocho equipos que ya se encuentran calificados al menos al repechaje son: Puebla, Atlas, América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlético San Luis.

Hay seis planteles aún tiene posibilidad de estar entre los lugares de repesca: León, Pumas, Mazatlán, Toluca, Santos Laguna y Tijuana.

En la Jornada 17 habrá varios encuentros que van a marcar cuál será el destino del repechaje que será la apertura de la liguilla Clausura 2022 de la Liga MX.

Por ahora los juegos del repechaje a falta de una jornada serían: América vs Pumas, Cruz Azul vs León, Chivas vs San Luis y Monterrey vs Necaxa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: ¿QUÉ EQUIPOS ESTÁN CLASIFICADOS A LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2022?