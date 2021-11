Liga MX: Categoría Sub 20, 'contagiada' por la falta de gol en Primera División

Mito: La categoría sub 20 es formativa, no importa el resultado.

Realidad: La crisis de espectáculo ya contagió a las categorías con limite de edad en el futbol mexicano, el problema de los pocos goles y de partidos llenos de especulaciones ya está presente desde las bases de nuestro futbol.

En el torneo Sub 20, Cruz Azul llegó a la Final sin anotar, con dos empates a cero ante Tigres consiguió el pase para disputar el titulo y en la otra semifinal el marcador está 1-0 a favor de santos sobre Atlas. El cuadro lagunero con dos goles en tres partidos de liguilla tiene medio boleto para la final. Con muy poco aspiran a ser campeones.

En siete de 11 juegos de liguilla se han marcado cero o un gol únicamente (cuatro 0-0 y tres 1-0), demasiada especulación en divisiones donde se debe fomentar el jugar al futbol y no el “manejar” partidos, está cultura de jugar abrazados al reglamento ya se filtró a las fuerzas básicas tanto en jugadores como en los directores técnicos, el anteponer el resultado a las formas.

Lo triste es que conforme avanza la liguilla los goles desaparecen.

En los encuentros de ida de los cuartos de final el promedio fue 3.2 anotaciones, en la Vuelta de los cuartos bajó a 1.5; en la Ida de las Semifinales fue de 0.5 y la vuelta el primer juego finalizó 0-0.

En el Apertura 2021 durante el torneo regular se promediaron 2.8 goles por juego, en liguilla bajó a 1.8.

En 11 juegos de liguilla hasta el momento van cuatro empates a cero, en 153 partidos en las 17 jornadas solo hubo seis empates sin goles. Misma categoría distinta forma de enfrentar los partidos.

Conclusiones: La especulación llegó a las categorías menores, el futbol formativo está contagiado y está anteponiendo el resultado a las formas.

Es delicado porque el jugador joven recibe el torcido mensaje de que el fin justifica los medios, en lugar de crecer como jugador, mostrar sus cualidades, se felicita al que avanza y no al que juega mejor. En estas divisiones el resultado no debe importar, es un escalón en la etapa de crecimiento de los seres humanos. Lo triste es que desde ahí le enseñan que el futbol es un objetivo, lo sacan del contexto de ser un juego, lo convirtieron en la obligación de avanzar. La especulación es un virus que ya contagió desde las raíces al futbol mexicano y no es un tema de reglamento, es un tema de una cultura deportiva.

