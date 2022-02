Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 4 del Clausura 2022

Regresa la Liga MX después del parón por la Fecha FIFA. La Jornada 4 nos traerá grandes encuentros a lo largo del fin de semana, aunque dos partido no se jugarán.

Para el sábado 5 de febrero, Necaxa y Pachuca darán el banderazo inicial a las 17:00 horas (tiempo de la CDMX) en el Victoria (Azteca 7 y TUDN).

Ese mismo día, América vs Atletico de San Luis a las 19:00 horas en el Azteca (TUDN y Canal de las Estrellas); seguido del Tijuana vs Pumas a las 21:06 en el Estadio Caliente (Fox Sports).

En cuanto al domingo, Querétaro vs Puebla a las 16:00 horas en la Corregidora (Fox Sports); seguido del Atlas vs Santos a las 18:00 horas en el Jalisco (Afizzionados) y para concluir el día, el Tigres vs Mazatlán a las 20:00 horas en el Volcán (Nueve).

León y Cruz Azul darán fin a la Jornada 4 el lunes a las 21:05 horas en el Nou Camp (Fox Sports y Claro Sports).

Cabe recordar que el Juárez vs Chivas fue pospuesto por clima extremo, mientras que el Toluca vs Monterrey fue reprogramado para abril por el Mundial de Clubes.

