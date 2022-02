Sambueza previo al América vs San Luis: 'Las Águilas de hoy podrían jugar mejor'

Atlético San Luis visitará el Estadio Azteca para enfrentar el América y los potosinos aspiran a lograr uno de los resultados de futbol más sorpresivos de la jornada 4 y sacarle puntos a las Águilas. Rubens Sambueza, ahora jugador de los rojiblancos, declaró que el equipo de Coapa podría desempeñar un mejor futbol al contar con jugadores de jerarquía.

"El América de hoy en día podría jugar mejor y esto está claro, por los jugadores que tiene, tiene muy buenos, de muchísima jerarquía, de selección, y por eso uno dice que respeta al América. Si nos vamos a lo futbolístico, podría jugar muchísimo mejor, pero siempre se puede crecer y aprender", dijo en entrevista con Fox Sports.

Asimismo el mediocampista veterano reiteró que le hubiera gustado retirarse con las Águilas, sin embargo, aseguró que esa posiblidad se ve lejana. "Le tengo mucho respeto a la institución, hoy estoy con San Luis y lo que quiero es ganar. Lo del retiro, en su momento dije que me hubiese gustado volver, ahora creo que las chances son menos, uno ya tiene que pensar en otra cosa", expresó el jugador argentino.

"ES SU MOMENTO ME HUBIESE GUSTADO PODER RETIRARME AHÍ" Rubens Sambueza ve cada vez más lejos tener la oportunidad de colgar los botines como jugador del América...#FSRadioMX pic.twitter.com/egK6F7HStA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 3, 2022

Sambueza también resaltó que no le ha cerrado las puertas a la Selección Mexicana a pesar de estar cerca de los 40 años. "Me hubiese gustado mucho tener esa oportunidad que han tenido varios jugadores. No se dio, no le cierro las puertas a nada, tengo que seguir trabajando. Soy el primero que se preocupa por trabajar para que lleguen las oportunidades y competirle a cualquier jugador", sentenció el jugador del Atlético de San Luis.

