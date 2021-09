Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 8 del Apertura 2021

Después del parón por la Fecha FIFA, regresa la Liga MX para continuar con la Jornada 8 del Apertura 2021.

Para el viernes 10 de septiembre, Puebla y Atlético de San Luis darán el banderazo inicial a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) por Azteca Deportes, seguido del Juárez vs Cruz Azul a las 21:00 horas por Azteca Deportes y TUDN; mientras que el Xolos vs Santos cierra la actividad a las 21:06 horas por Fox Sports 2.

Sábado 11 de septiembre: Atlas vs Rayados a las 17:00 horas por Afizzionados, Tigres vs León a las 19:00 horas por TUDN y América vs Mazatlán a las 21:00 horas igualmente por TUDN.

Domingo 12 de septiembre: Pumas vs Chivas a las 17:00 horas por TUDN, seguido del Querétaro vs Necaxa a las 19:00 horas por Fox Sports 2.

Pachuca y Toluca cerrarán la Jornada 8 el lunes 13 de septiembre a las 21:00 horas por Fox Sports 2.

