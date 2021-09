Chispa Velarde sobre actualidad de Pumas: 'Es un momento muy doloroso en mi carrera'

Quedará en cada jugador si es que está o no dando su máximo por Pumas, así lo señaló Efraín Velarde al ser cuestionado sobre sí coincide con su técnico en que hay jugadores que no están al nivel de la institución, y a lo que el 'Chispa' dejó entrever que sí.

"A veces lo que se ve no se juzga en el terreno de juego y cada uno tiene que hacer su análisis de si está dando o no todo por estos colores.

"El nivel individual y colectivo no ha sido el óptimo, cuando hay buenos resultados se maquillan muchas cosas, cuando no se ve qué está pasando. Ahora el nivel de todos tiene que crecer, mejorar y no calificar y así le demos vuelta al mal paso que estamos teniendo", expresó.

El defensa auriazul reconoció el dolor que le está causando la situación por la que Pumas está atravesando; sin embargo, sigue confiando en que van a mejorar.

"Es un momento muy doloroso en mi carrera, lo siento mucho, pero también es algo que motiva para salir y saber que tenemos que seguir creyendo en nosotros".

SIN PRETEXTOS POR LAS BAJAS

El domingo ante Chivas en Ciudad Universitaria, Pumas no tiene más opción que ganar y así lo advirtió Efraín Velarde, quien dijo que es el partido idóneo para demostrar la capacidad que tiene el equipo.

"Para nosotros no hay vuelta de hoja, tenemos que ganar o ganar.

"Aquí es donde se ve de qué estamos hechos, tener fe y poner un poco más de lo que estamos poniendo. El domingo es un buen partido y más por la situación que estamos teniendo", indicó.

Respecto a las ausencias que tendrá Universidad para el partido frente al Guadalajara, como Alan Mozo o Juan Ignacio Dinenno, el 'Chispa' reconoció que pueden resentirlo, pero no pueden ser pretextos.

"Tenemos bajas sensibles, pero las hemos tenido desde la pretemporada, son las adversidades a lo largo del torno y no tienen que ser pretextos para dar un buen partido y ganar los tres puntos que tanto necesitamos.

"Hemos sido muy golpeados a lo largo del torno, estamos pasando por una situación complicada", expresó.

