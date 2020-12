Liga MX: Mikel Arriola detalló cuales serán sus prioridades como presidente de la liga

Inicia una nueva era en Liga MX con la llegada de un Presidente Ejecutivo que buscará el crecimiento en espectáculo e ingresos del futbol mexicano: Mikel Arriola, quien considera que su formación como pelotari y recorrido profesional lo prepararon para el reto que asumirá a partir de enero próximo.

Enrique Bonilla confirmó ayer que se encargará de los asuntos internacionales del torneo mexicano, mientras Arriola dirigirá los ‘asuntos internos’, con una meta clarísima, como reveló en entrevista con RÉCORD.

“Está muy claro, Carlos: con el activo que tenemos, que es el futbol, tenemos que ir, de manera gradual, sistemática y metódica, incrementando los ingresos, para que se incremente también la capacidad de los clubes de generar talento joven y mexicano, y también de acercarle al futbol mejores opciones de alternativas de jugadores del extranjero, mejores perfiles”, explica Arriola.

“Tiene un objetivo, no es generar dinero por generar dinero, es engrandecer y mejorar de manera permanente el espectáculo. Lo que tenemos que hacer es llegar al aficionado cada vez de mejor manera, ofrecerle alternativas con otras Ligas, regionalizando, pero pensando en la calidad del futbol. Mejorar también la asistencia a los estadios, tenemos una gran área de oportunidad.

“De ese círculo virtuoso, el futbolista hay que ponerlo en el centro, hay que seguir invirtiendo en lo más importante que es el jugador de Liga MX, de Expansión MX y Femenil MX, donde tenemos dos grandes metas de crecimiento adicional a partir de una profesionalización de la estructura de los equipos y control económico que vaya abarcando más terreno”, añade el nuevo titular de los torneos.

Mikel reconoce que la práctica que hizo del jaialai por casi treinta años será clave para dirigir los destinos de la Liga MX: “Los logros de mi vida, en lo profesional, se lo debo al deporte. Empecé a jugar jaialai a los siete años, cuando los Santo Reyes me trajeron mi primera cesta, y a partir del ejemplo de mi abuelo que fue pelotari profesional de gran nivel.

“Quise imitarlo y para lograrlo, me discipliné, trabajé desde adolescente y eso me formó para estudiar más, no quería quedarme sólo en licenciatura, sino maestrías. Cuando entré al mercado laboral, al momento de competir para ganar algo me inspiraba en el deporte. Aunque el jaialai se juega con una cesta y el futbol con un balón, la filosofía del deportista es igual: sin esfuerzo y disciplina, no hay premios.

“Dos terceras partes de mi vida las he vivido compitiendo en el deporte: fui campeón nacional, y subcampeón del mundo cinco veces. Eso le quiero decir a la afición: llega un deportista al deporte más querido de los mexicanos”, lanza Arriola.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIKEL ARRIOLA, OFICIALMENTE NUEVO PRESIDENTE DE LA LIGA MX