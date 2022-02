Liga MX: ¿Qué secuelas puede dejar el Covid-19 en los deportistas de alto rendimiento?

Las secuelas que el Covid-19 deja en los deportistas de alto rendimiento son una realidad, e incluso Ricardo Ferretti, técnico de FC Juárez, reveló que sus jugadores serán sometidos a diversos estudios para conocer cómo están siendo afectados.

RÉCORD consultó a Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, para saber qué pasa con las secuelas y la enfermedad en sí, pero el propio Sánchez aclaró que todo varía dependiendo la persona, aunque en los deportistas, el estrés es un factor determinante.

“Tiene un buen propósito, le va a permitir a los científicos determinar cosas que desconocemos, pero que no sea de una ocasión, que sea un compromiso a largo plazo, ojalá que además del equipo del ‘Tuca’, se presten otros equipos.

“En el caso de los deportistas, un 80 por ciento reacciona de manera asintomática y un 20 por ciento presenta síntomas y dentro de estos un dos por ciento presenta síntomas graves y más o menos el uno por ciento llega a morir; los riesgos de los deportistas como hipertensión, enfermedades de obstrucción del tracto respiratorio o diabetes, son un grupo con ciertas características de salud dependiendo el deporte, pero en los deportistas de alto rendimiento genera estrés y el estrés también se traduce en inflamación y puede desencadenar un problema mayor”, explicó.

El experto detalló el porqué el estrés es un factor, aunque dejó claro que todo varía de acuerdo a cada persona. “El tipo de actividad que llevan implica un estrés que produce inflamación y teniendo un sistema inmune que acaba de pasar por un episodio de infección, mucho de ese estrés hace que esta respuesta se vuelva a salir de control.

“Por ejemplo, la miocarditis es la preocupación más grave que hay ahorita en los deportistas junto con la fibrosis pulmonar que pudiera inhabilitarlos para hacer deporte. Así es (pueden ser secuelas), y una vez erradicado el virus el sistema inmune no se regula bien y se queda un proceso inflamatorio donde el cuerpo sigue reaccionando y ataca otros órganos, pero saber para quiénes no es lo que sigue siendo un misterio y por lo tanto esta enfermedad sigue siendo una ruleta rusa, no hay manera de predecir si va a dar o no”, expresó.

SALUD O ECONOMÍA, UN DILEMA PARA LOS DUEÑOS

El someter a los deportistas a estudios para conocer de las secuelas que deje el Covid-19, son de gran beneficio para la ciencia; sin embargo, a decir del investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, las autoridades de cada deporte deben evaluar si priorizar la salud o la economía.

“Las ligas o los dueños tienen que estar de acuerdo en que van a perder dinero en pro de la salud de sus empleados, sus jugadores, y si no es así prevalecerá la economía, pero la salud se verá comprometida, y qué espectáculo va a dar un jugador que padeció Covid si no se recupera al cien por ciento, pero si se hacen los estudios y no hacen caso a las recomendaciones es un despropósito, sí bueno para la ciencia a futuro, pero no para el problema que existe ahorita, y los estudios no son baratos”, dijo a RÉCORD.

Incluso, el especialista dio ejemplos de lo que se podría gastar en cada deportista: “Lo importante es ver qué decisiones se toman a raíz de los resultados. Si la evidencia sugiriera que se debería suspender la liga, significarían millones de perdidas y entra el dilema de qué favorecer, si la salud o la economía. Mandar a descansar a un jugado un mes no hay plantilla que lo aguante y reintegrarlo tendía que ser poco a poco, pero no es así porque se le exige su recuperación”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA LANZÓ PROMOCIÓN PARA PERSONAS VACUNADAS: BOLETOS A 25 PESOS