Liga MX: ¿Quién será el equipo Elegido que domine la Matrix en el Clausura 2022?

¿Píldora azul o roja? ¿Despertar para sumirse en la complicada realidad o seguir soñando con una ilusión creada por los que tienen el control? Es el dilema que encaran los 18 clubes de Liga MX en el arranque del nuevo torneo.

Se busca al nuevo 'Elegido' en el Clausura 2022. El mundo creado dentro de la Matrix futbolera de nuestro país nos entrega una variedad rica de personajes que se pueden ganar ese lugar, pero con claras diferencias en sus posibilidades.

Entre los favoritos, como en cada ciclo, vuelven a estar los dos que cada vez que ingresan al escenario alterno lo hacen con las mejores armas y la capacitación más eficaz: Tigres y Rayados.

En el pelotón de apuntados al título también se anotan América y Cruz Azul, recargados en el mundo real después de sufrir numerosas bajas, y aparecen de nuevo con pinta que hará temblar a cualquier programa. Es momento de las resurrecciones.

Neo o Trinity. Como en la última entrega de la saga de las Wachowski, hay nuevos protagonistas. Atlas lo demostró. León y Santos se apuntan como los siguientes.

Y están los comparsas, los que aportan a la causa, pero que sirven claramente para distinguir que las capacidades de nuestros héroes no los tienen todos: Toluca los lidera, Pachuca se apunta y Chivas está ya ahí relegado, como aquel protagonista de tiempos lejanos, hoy falto de actualizaciones para pelear.

Y Pumas, una especie de Morfeus que no tiene el rol heroico, pero que despierta a los demás. Que le pregunten a las Águilas. Incluso a los Zorros, a los que impulsó.

Después, los demás, los que son parte del paisaje del mundo virtual y entre los que apenas se distinguen alguno por características distintas, como el Puebla.

No podía faltar el Agente Smith, aquel que busca el protagonismo para sí y en lugar de ayudar a la Matrix, se ha rebelado y le causa estragos: el arbitraje.

Reingresamos al mundo virtual de nuestro futbol, en busca de despertar a una mejor realidad que la que se sueña, esta es la radiografía de los 18 que esperan ser el Elegido.

AMÉRICA

Por supuesto que debe de aspirar al máximo, líder general como el torneo anterior, pero esta vez redondearlo con el título, lo cierto es que la realidad del club por el último año indica que superar los Cuartos de Final sería una actuación cumplidora.

CHIVAS

La realidad es que el Rebaño no se reforzó como se esperaba y solamente incorporó a Roberto Alvarado, además de que dejó a salir a varios elementos jóvenes con proyección de Selección Nacional como Uriel Antuna y Alejandro Mayorga.

Sin embargo, apelarán a la píldora azul para mantener la ilusión intacta de 40 millones de aficionados en todo el mundo, para que de la mano de Marcelo Michel Leaño logren regresar a puestos de privilegio e incluso, conseguir la ansiada estrella número 13.

CRUZ AZUL

No cabe duda que después de ganar la novena, la ilusión de la Máquina va dirigida a recuperar los años perdidos y reabastecer las vitrinas de la Noria, para así emparejarse con sus máximos rivales.

Su realidad indica que la salida de sus referentes es dolorosa, pero que con la llegada de varias de las joyas del futbol mexicano, los celestes tienen en su poder un arsenal envidiable que puede pelear por la corona.

PUMAS

Bajo el mando de Andrés Lillini, Pumas ha demostrado tener el carácter para aspirar a estar en Liguilla e incluso llegar a instancias finales, por lo que en este Torneo Clausura 2022, el anhelo de volver estar en la ‘Fiesta Grande’ continúa en la escuadra universitaria y más aún con los dos triunfos que tuvieron en pretemporada.

Hasta el momento, los auriazules no se reforzaron con grandes nombres e incluso perdieron a Erik Lira, elemento indiscutible de su mediocampo, por lo que al igual que en el torneo anterior podrían enfrentarse a una fase regular complicada.

TIGRES

Después de un primer torneo donde llegó a Semifinales, Miguel Herrera mantiene viva la ilusión de coronarse con los Tigres de la UANL. Además, la poderosa plantilla que ha reforzado con Jesús Angulo y Sebastián Córdova le permite colocarse entre los aspirantes más serios al título de Liga, aunque en realidad es una obligación para el equipo del ‘Piojo’.

MONTERREY

Monterrey tiene la plantilla más cara de la Liga MX. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre dejó mucho qué desear en el Apertura 2021, pues clasificó a la Liguilla por el Repechaje y fue eliminado en los Cuartos de Final por el Atlas. Los aficionados se ilusionan con el fichaje de Luis Romo y el regreso de Rodolfo Pizarro.

LEÓN

Desde que regresó a la Liga MX, León ha sido protagonista y no será la excepción en el Clausura 2022. Ariel Holan no necesitó tiempo de adaptación, llegó hasta la Final en su primer torneo en México. La Fiera mantuvo la base, solo hizo unos movimientos en la parte alta de la cancha, no le renovó el contrato a Emmanuel Gigliotti y fichó a Federico Martínez.

SANTOS

Con uno de los mejores porteros de la Liga MX, Carlos Acevedo y un viejo conocido que llegó al banquillo de los Guerreros, Pedro Caixinha, quien ya consiguió los títulos de la Copa MX en 2014, y Liga MX y Campeón de Campeones en 2015. Tras recibir una plantilla bien formada, el portugués está listo para corregir los errores y resultados que obtuvo durante su primera etapa como técnico de Santos Laguna.

TOLUCA

El Toluca iniciará una nueva etapa con Ignacio Ambriz en el banquillo, técnico que ya sabe lo que es ser campeón del futbol mexicano; además, reforzaron con seis nombres la plantilla que buscará estar entre los primeros puestos de la clasificación.

Los Diablos Rojos buscarán posicionarse en el protagonismo del futbol mexicano con un proyecto que luce prometedor de la mano de un técnico que conoce bien la liga y podría encaminarles en la búsqueda del campeonato.

ATLAS

Atlas dejó de ser una ilusión y se ha convertido en una realidad. La pastilla roja es la misma que han tomado en la Madriguera para hacer de estos Zorros un equipo contendiente nuevamente al título al mantener la base de su plantilla, así como la continuidad al proyecto comandado por Diego Cocca con jugadores claves como Camilo Vargas, Julio Furch o Aldo Rocha.

PUEBLA

La Franja no deja de soñar con Nicolás Larcamón, quien ha logrado Liguillas consecutivas con el Puebla, pero en que este arranque del 2022 se ilusiona con algo más grande.

No obstante, el rol protagónico de los últimos torneos, su realidad está alejada de la cima del futbol mexicano, pero peleará fiel a su estilo para sorprender a los más poderosos.

PACHUCA

Tras presentar a su nuevo entrenador e incluso también director deportivo, los Tuzos buscarán posicionarse dentro de los primeros lugares para poder pelear por el campeonato, luego de que no han tenido el camino fácil que a duras penas rasguñan la zona del Repechaje.

TIJUANA

No se espera mucho de Tijuana porque terminó el Apertura 2021 en el último sitio de la tabla, con solo 15 puntos. Aunque se vio una mejoría tras la salida de Robert Dante Siboldi y la llegada de Sebastián Méndez. Los Xolos se reforzaron a la ofensiva, fichando a uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga MX: Renato Ibarra.

¡Renato Ibarra es nuevo refuerzo de Xolos! El volante ecuatoriano llega a reforzar a la jauría para el próximo Clausura 2022 #PerroAmor — Xolos (@Xolos) December 22, 2021

NECAXA

Con una gran cantidad de movimientos durante este mercado de fichajes de invierno, los Rayos dejaron ir a Mauro Quiroga, quien no logró consolidarse durante su segunda etapa con Necaxa. Así como algunos entrenadores no han podido salvar la mala racha que tienen los hidrocálidos de no poder alejarse de los últimos puestos de la tabla general.

JUÁREZ

En su segundo semestre al mando de Ricardo Ferretti, FC Juárez volverá a mentalizarse para estar en el protagonismo de la Liga MX, acompañados de los cinco fichajes que hasta el momento han hecho oficiales: Fernando Arce, Cándido Ramírez, Ventura Alvarado, Alejandro Arribas y Anderson Leite.

El torneo pasado finalizaron entre los últimos puestos de la clasificación con apenas 16 puntos obtenidos, sin embargo, con las nuevas incorporaciones y la adaptación que el ‘Tuca’ ha tenido con el equipo, el panorama podría serles más favorable.

MAZATLÁN

Con apenas dos años de existencia en la Liga, Mazatlán sueña con jugar su primera Liguilla, sin embargo, no ha podido ni siquiera jugar la Reclasificación, logro que sería su máximo este semestre.

ATLÉTICO DE SAN LUIS

Las aspiraciones del equipo son avanzar por lo menos a la Liguilla, algo que nunca han logrado con la nueva directiva, sin embargo, la realidad del club es que llegar por lo menos a los puestos de Reclasificación será cumplidora su participación.

QUERÉTARO

Querétaro deberá recurrir a la píldora azul que mantiene viva la ilusión de la afición negriazul en que este Clausura 2022 será mejor que el semestre anterior, ya que incorporaron a Toño Rodríguez, Jorge ‘Burrito’ Hernández, Francisco Figueroa y Jesús Godínez, dejando salir solamente a Kevin Ramírez.

