Uriel Antuna sobre su salida de Chivas: 'Nunca me sentí tan arropado'

Uriel Antuna nunca se sintió cobijado en Chivas. El extremo que ahora porta los colores de Cruz Azul aseguró que durante su paso en el Guadalajara no sintió que la directiva le tuviera confianza, aunque aseguró que aprendió de sus errores disciplinarios.

“Yo nunca me sentí tan arropado. Que me tuvieran esa confianza. Con los técnicos sí, siempre tuve es buena comunicación que decían las cosas de frente

“No tengo ninguna queja, nunca tuve nada en contra de ellos, no sé si ellos en contra de mí, porque la verdad no sé. Tuve algunos descuidos, como a cualquiera les pudo haber pasado, y traté de agarrar lo mejor y aprender de los errores”, explicó en palabras para TUDN.

El ‘Brujo’ considera que la opinión pública tiene una imagen errónea de su persona, por lo que trata de mejorar y erradicar esa mala perspectiva que se tiene de él.

“De los errores se aprende y es lo que me pasó, tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de alguna manera. A final de cuentas no es lo que vives diariamente, sino que se enfoca la prensa en lo que haces malo que en lo que haces bueno”, puntualizó.

Con respecto a su llegada a La Máquina, Antuna aseguró sentirse más maduro, además de sentirse más identificado con el estilo de juego que propone Juan Reynoso con los celestes.

“Llego más maduro, más consciente, más comprometido y a dar el máximo. Revertir esa mala imagen que tienen de mí, que vean que no fue lo que pasó o no soy como dice la prensa. Una manera de juego con la que me identifico, me gusta por la manera tan directa, siento que se adapta un poquito más a mi manera de juego”, concluyó el extremo.

