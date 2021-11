Mauricio Romero tras recibir balazo en partido: 'Fue un momento lleno de angustia, de miedo'

Después de que el domingo recibiera un balazo en la axila izquierda, durante el partido entre el Huracán Las Heras y Ferro de Pico (de la Tercera División de Argentina), Mauricio Romero, entrenador del Ferro y exjugador de Morelia, Atlante y Puebla, habló en exclusiva con RÉCORD, relató el momento y aseguró sentirse afortunado, ya que las consecuencias pudieron ser fatales.

“Fue un momento crítico que jamás pensé que iba a pasar. El partido era de mucha importancia para nosotros porque podíamos calificar, el equipo al que nos enfrentamos ya no tenía chance, la hinchada del rival tiene sus antecedentes, pero uno nunca cree lo que pasó.

Escalofriante momento en el fútbol de ascenso: durante el duelo entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico, el partido fue interrumpido por un tiroteo y el entrenador Mauricio Romero terminó herido. Imágenes: Televisión Pública Pampeana pic.twitter.com/9topcg8Ggk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2021

“Empezó a correr la gente, se oyeron disparos y creímos que era algo entre las barras; hasta que sentí un impacto en la axila, me asustó mucho, fue un impacto muy fuerte, cuando me caí para resguardarme me palpé la zona, me arrastraron al túnel, vi que me rozó una bala y por centímetros, de milagro lo estoy contando”, dijo a RÉCORD.

El partido que en el marcador quedó 3-1 a favor del local, pero fue el momento que el ‘Pampa’ califica como el más complicado que le ha hecho vivir el futbol y por ello dejó entrever la posibilidad de dedicarse a otra cosa.

“Pasé miedo, angustia y bronca que te hacen replantearte muchas cosas de este deporte que es maravilloso, pero te hace replantearte cosas, y sinceramente esto me hace replantear y qué camino tomar. Hoy la puedo contar, pero ojalá se tomen cartas en el asunto para que no vuelva a pasar en un campo de futbol.

“Fue un momento de angustia, miedo. Sí ha sido el más fuerte porque estuvo en riesgo la vida, ustedes saben de mi lesión que también fue un golpe muy rudo porque nunca pude recuperar mi nivel, pero esto supera aquella situación porque pudo haber pasado una tragedia”, indicó.

