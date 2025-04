Miguel Ángel Gil Marín: “Estoy encantado con que no haya descenso en la Liga MX”

Miguel Ángel Gil Marín habló en el Sports Summit LATAM 2025 sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano y aseguró que él está encantado con que esto se haya quitado.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

X: CAPTURA DE PANTALLA

El tema estuvo en el ascenso y descenso en el futbol mexicano, donde Gil aseguró que está encantado con que no haya descenso en la liga, entendiendo desde donde viene esa postura en nuestro futbol.

“Es un tema cultural eh por ejemplo en Europa, no cabe la la opción de de que no se sienta la angustia y la euforia de ascenso de descenso. por otro lado yo puedo llegar a entender de que México a pesar de que tiene una cultura histórica de ascenso y descenso por su posibilidad con Estados Unidos”.

“Pensando en futuras inversiones de estadounidenses en el futbol mexicano, por la cultura estadounidense donde no entienden que quepa la palabra descenso porque si no, no invierten, yo evidentemente y del punto 100% egoísta porque represento a un club pequeño en México, yo estoy encantado del cierre del descenso. No así del ascenso, pues yo creo que México tiene la dimensión suficiente para permitir más clubes en la primera división”

X: CAPTURA DE PANTALLA

Además, compartió que esto será decisión de todos los dueños y que respetará la decisión de la mayoría, aunque entendiendo el vínculo que se tiene con Estados Unidos, es claro que beneficia no tener el descenso.

“Yo respetaré la voluntad de la mayoría, pero si pensamos en que México está muy vinculado a los Estados Unidos en nivel de inversión y de marcas, tiene sentido el cierre del descenso”.

PUNTO DE VISTA PROPIO

Dejó en claro que esto viene desde un punto de vista egoísta, pues lo ve con los propios intereses del Atlético San Luis: “Pero evidentemente, desde el punto de vista egoísta, yo estoy encantado con que no haya descenso y si tengo que votar, votaré en ese sentido” sentenció Gil.

X: CAPTURA DE PANTALLA

También te puede interesar: Miguel Ángel Gil Marín: "La multipropiedad no tiene sentido en el futbol mexicano"