Paleta Esqueda: 'Espero seguir jugando 2 años más y si es fuera de México mucho mejor'

Enrique Esqueda todavía quiere seguir jugando futbol profesionalmente por lo que se mantienen entrenando en la ciudad de Querétaro en donde vive con su familia, pero espera que la pandemia no sea un impedimento para volver a las canchas.

El Paleta tuvo su última experiencia en el futbol de la India, por lo que espera que la próxima aventura también pueda ser fuera de México.

"Espero terminar jugando, aunque sea un par de años, que no me retire el coronavirus y si lo puedo hacer fuera de México, mucho mejor. Las experiencias fuera de México fueron únicas y fue lo que más me atrajo, espero poderme ir uno o dos años para retirarme jugando al futbol", declaró Esqueda para TUDN.

"Tuve un trago muy amargo en México por el que me tuve que mover para seguir jugando, desagradable, lo que sucede en nuestro país con la administración, pero nunca le he tenido miedo al cambio, la zona de confort nunca ha sido un problema para mí, me he ido a lugares muy exóticos y eso te abre mucho el panorama", aseguró.

El delantero de 32 años recordó que durante su paso por la India los aficionados le llegaron a besar los pies, algo que le pareció sumamente extraño.

"Esta parte de la cultura india donde te besan los pies, fue algo extraño; yo levanté al niño que me besó los pies, es parte de lo que ellos hacen muy comúnmente, pero uno ajeno a su cultura, te sorprende.

"Son personas muy entregadas a toda su gente, dan todo por su gente y de alguna manera m e sentí muy arropado y me sentí contento y después en lo futbolístico me fue bien en lo individual y en lo colectivo", recordó.

