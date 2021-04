Richard Sánchez: 'Pedro Aquino tiene las mismas características que Guido Rodríguez'

El América tiene a su nuevo Guido Rodríguez. Así lo confirmó Richard Sánchez, quien aseguró que la experiencia de jugar con su compañero Pedro Aquino es muy similar a la que vivió a lado del argentino.

“Me tocó compartir con Guido me sentía muy cómodo porque hablaba mucho con él y me pedía que me soltara y que él se quedara atrás, que no me preocupara por eso. Ahora me toca compartir con Pedro y yo creo que tienen las mismas características y también hablo mucho con Pedro y me dice lo mismo, me da una confianza para ir adelante siempre”, declaró en conferencia de prensa.

Aunque, los halagos no fueron únicamente para el jugador peruano. Sánchez también reconoció al juvenil Santiago Naveda, al que felicitó porque ha rendido muy bien cuando ha sido requerido.

“Hay que felicitar a mi compañero Naveda porque desde el primer minuto que le tocó jugar siempre estuvo rindiendo en el entrenamiento y hace las cosas bien y cuando le toca jugar siempre rinde. Es meritorio, hay que felicitarlo”, agregó.

El paraguayo también expresó que atraviesa un gran momento a nivel personal y advirtió que quiere todavía no ha alcanzado su techo.

“Estoy pasando por un buen momento, estoy consiguiendo varias cosas y quiero llegar a estar al cien por ciento”, finalizó.