Matías Almeyda sobre el momento de América: 'Me da gusto por Solari, no por las Águilas'

Más allá de su amor por el Guadalajara, Matias Almeyda se dijo contento por el momento de su compatriota Santiago Solari, timonel del América

“Me gusta por Solari, no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor”, dijo a TUDN.

Por otra parte, el ‘Pelado’ habló sobre el proceso de adaptación de Eduardo López a la MLS , mismo que desde su consideración será lento.

“Lo veo mejorando, le va a llevar un tiempo, porque hace más de un año que no juega, no es fácil cambiarse de liga, de cultura, pero lo veo con un entusiasmo como pocas veces lo había visto, lo veo con profesionalismo grande porque sabe que conmigo lo tiene que hacer, me fijo todos los días lo que pesa, lo que corre, como se alimenta, sabe que le puedo llegar a cualquier hora a su casa y sabe que va a jugar si merece jugar”,explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SEBASTIÁN CÁCERES, ÚNICO JUGADOR AMERICANISTA QUE HA DISPUTADO TODOS LOS MINUTOS