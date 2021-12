Profe Cruz sobre volver a dirigir: 'Tengo algunos trofeos pero no me son suficientes'

José Guadalupe Cruz dijo estar agradecido por poder terminar el año con vida y salud, pues en los últimos meses millones de personas fallecieron por la pandemia del Covid-19.

“Lamentablemente fueron épocas muy difíciles para todos, hemos tenido que modificar un montón de cosas y limitar varias actividades que lamentablemente por la pandemia no fueron posibles realizar. Gracias a Dios tenemos vida y salud”, contó en charla con RÉCORD.

El ‘Profe’ pasará las fiestas con sus familiares y demás seres queridos y reveló que uno de sus 12 deseos será regresar a dirigir en la Liga MX.

“Mis objetivos a corto, mediano y largo plazo están intactos. En lo personal me siento muy bendecido por estar en esta plática porque mucha gente se nos adelantó en el camino”, explicó.

“Yo quiero volver a dirigir. Tengo 54 años, pero me siento con energía y con pasión. Tengo la capacidad y los conocimientos para volver a contender por el título. Ya tengo algunos trofeos pero no me son suficientes. Quiero volver al ruedo. Esos son mis planes inmediatos”, aseveró.

A lo largo de sus 17 años de carrera, José Guadalupe Cruz ha entrenado a 10 equipos, contando a los de la Primera y a los de la Segunda División.

Los aficionados del Atlante lo recuerdan con mucho cariño porque, bajo sus órdenes, los Potros de Hierro ganaron el título de la Liga MX en el Apertura 2007 y la Liga de Campeones de la Concacaf de 2009.

En 2015, asumió la dirección técnica del Puebla y, aunque no estuvo mucho tiempo, ganó la Copa MX. Su última aventura la vivió con el Necaxa, en donde estuvo de 2020 a 2021.

