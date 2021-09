Ramos Rizo: 'VAR en México sólo ha servido para exhibir incapacidad de los árbitros'

El Clásico Nacional terminó por evidenciar el gran problema que atraviesa el arbitraje desde que se implementó el uso del VAR en la Liga. Se ha vuelto muy común que los entrenadores, jugadores y aficionados vivan momentos de incertidumbre cuando se está revisando alguna jugada debido a que se está perdiendo la capacidad de los silbantes en la toma de decisiones.

“El VAR es una herramienta que puede servir al arbitraje, lamentablemente en México para lo único que ha servid es para exhibir la incapacidad de los árbitros, quienes se han vuelt dependientes del VAR, ya no quieren sancionar penales, ya no quieren expulsar y quieren que el VAR les resuelva todas las jugadas del partido”, señaló Felipe Ramos Rizo, columinista de RÉCORD.

“Tanto árbitros como asistentes se han vuelto dependientes del VAR y desafortunadamente lo único que nos están mostrando es la baja capacidad del arbitraje mexicano, labaja capacidad en capacitación e instrucción”, añadió.

Sobre la reciente actuación de César Arturo Ramos en el Clásico, el analista arbitral aseguró que el silbante no preparó el partido y que intentó pitar solo con su nombre.

“Me parece que César Ramos quiso arbitrear sin tarjetas y un Clásico no se pita así, creo que no preparó el partido, no lo planeó e intentó dirigirlo únicamente con su nombre, los Clásicos no se arbitran así, los dos conatos de bronca que se originan en el primer tiempo son resultado de que no quiso mostrar tarjetas y se le complicó el juego”, apuntó.

“Tenía que mostrar una tarjeta roja a un jugador de Guadalajara que no quiso mostrar y creo que el VAR tuvo que intervenir, el tema del VAR es confuso porque cuando tiene que participar no lo hace y en acciones donde no tiene que participar lo está haciendo y no lo apoyaron en la jugada donde tenpia que expulsar a (Chicote) Calderón”, sentenció.

