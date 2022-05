RÉCORD 20 años: Yon de Luisa reconoció que 'RÉCORD ha sido un referente'

Para el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, el Diario RÉCORD representa un medio referente para el balompié nacional, desde su “entrada disruptiva” en la industria hasta la crítica dura, la que recuerda especialmente cuando estaba en América. Yon de Luisa manda un reconocimiento por sus 20 primeros años.

¿Qué significan, de forma general, los medios de comunicación en el ecosistema del futbol profesional?

"Los medios en la industria del futbol son fundamentales. No se nos puede olvidar que el porqué de esta industria, que es nuestra afición. Al final del día todo lo que hacemos es llevar un buen espectáculo, un entretenimiento para la gente, y en ese sentido, los medios de comunicación son el canal que nos une, entendiendo que hay un grupo pequeño de aficionados que son los que pueden ir a los estadios y luego la gran cantidad que lo ve por televisión, lo oye por la radio y se entera de todo lo que pasa por los periódicos, internet y redes sociales", declaró.

¿Qué representa RÉCORD en particular para Yon de Luisa en su trayecto como directivo y hoy cabeza de la FMF?

"Para mí, RÉCORD ha sido un referente en muchos sentidos durante los últimos años, está cumpliendo 20 años de operar en esta bella industria del futbol, donde un servidor tiene un poquito más de 18 años, así es que casi vamos paralelos.

"Toda mi vida en esta industria la recuerdo leyendo RÉCORD todos los días, sabiendo que es lo que se publica. Entendiendo esta fusión por épocas, de una crítica y una entrada disruptiva, comparada con otros medios en su origen, siempre pensando en el aficionado, en su lector que está interesado en tener información veraz, diferente y contundente.

"En ese sentido, creo que RÉCORD lo ha hecho muy bien en todos estos años, juntando a periodistas de gran nivel, sabiendo tener información confiable para el aficionado y haciéndolo día a día, que es una complejidad enorme, porque una cosa es hacer un buen artículo, cubrir una buena noticia, y otra es hacerlo todos los días, así que mi profundo reconocimiento a la labor de RÉCORD en estos 20 años", añadió.

¿Hay algún recuerdo en especial para De Luisa como directivo de alguna publicación?

"Me acuerdo de varias portadas, uno normalmente se acuerda más de los momentos difíciles que de los gratos; recuerdo una época difícil en el Club América en 2011, en donde las cosas no funcionaban, no se nos daban deportivamente, veníamos de diferentes dificultades, en especial con el problema de Cabañas y situaciones internas difíciles en el vestidor del club.

"Sí, me acuerdo que muchas semanas ver la portada del lunes en RÉCORD, ¡que era durísima! En alguna ocasión le pegaron muy fuerte a mi Presidente en aquel entonces, Michel Bauer, y de acuerdo que esa época era muy difícil en muchas cosas. La crítica era dura, pero real; en otras cosas creo que ahí andaban brincándose una rayita difícil, lo digo porque es difícil aceptar cuando uno es parte.

"Esa crítica con fundamentos, a veces un poco cuestionables algunos detalles, cuando uno es parte, duele. Me acuerdo de esa época dura, pero al fin del día también eso nos ayudó a reformar, a replantear cosas y pensar diferente, a saber, que al fin del día la responsabilidad no es del periódico o del medio de comunicación, sino del que toma las decisiones, de quien tiene que conjuntar a un grupo de trabajo para que los proyectos funcionen", indicó.

Hay una percepción, generalizada en afición y especialistas, que RÉCORD es americanista, ¿lo crees así?

"¡No, lo dudo muchísimo! Recordando justo que tuve el gusto de estar en diferentes épocas con el América, primero con el señor Guillermo Cañedo, luego con el señor Michel Bauer y cuando reformamos la estructura del club ya con las presidencias de Ricardo Peláez y de Pepe Romano, después ya de Mauricio Culebro y de Santiago Baños, he vivido muchas etapas y no recuerdo nunca haber pensado que fuera ‘pro americanista’.

"Creo que una parte importante de RÉCORD es que dentro de esa crítica constructiva puede hacer pensar a una u otra afición que se apoya a uno u otro equipo, pero la realidad es si le preguntas a cada uno de los directivos de los clubes ‘¿RÉCORD te apoya?’, lo normal es que se diga que no, porque sabemos que hay una crítica detrás. Quizás el otro dice ‘bueno, a este le pegaron menos fuerte que a uno, entonces se le apoya’, pero estoy absolutamente convencido de que no, sino que existe esa labor de investigación y que existe ese deseo de comunicar a la afición", finalizó.

