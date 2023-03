Ricardo La Volpe sobre su futuro: 'Quiero revancha en Argentina'

Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección Mexicana y varios equipos de nuestro país, reveló que su deseo es volver a dirigir en la liga argentina.

La Volpe, quién tuvo su última aventura en el futbol argentino en 2011 con Banfield, aseguró que, en caso de regresar, le gustaría hacerlo con un equipo que pelee el cuarto o quinto lugar y así poder "demostrar lo que tienes de conocimientos".

"Quiero revancha en la Argentina, porque cuando yo vine me dijeron que no se podía salir jugando. Yo me acuerdo de todas las críticas. Salir jugando era dinamita, era como una bomba", dijo El Bigotón en entrevista con ESPN.

Asimismo, recordó un episodio particular durante su paso por Boca Juniors en 2006, pues aseguró que varios jugadores lo llamaban 'El Mexicanito' a sus espaldas debido a los conceptos e ideas del futbol mexicano que adoptó con el cuandro xeneize.

El último equipo que El Bigotón dirigió fue al Toluca en 2019 y desde hace año no ha encontrado un lugar para continuar con su carrera.

