Salvador Cabañas: Desmintió haber trabajado de panadero y haber vivido en pobreza

Tras el desafortunado incidente que atentó con la vida de Salvador Cabañas y que terminó con su carrera futbolística hace poco más de una década, poco se sabía de lo que sucedía en el día a día del exdelantero del América en su recuperación en Paraguay, comenzando especulaciones sobre su estilo de vida.

Trascendió en los medios de comunicación que Cabañas trabajaba en una panadería y vivía en la pobreza, situación que 10 años después desmiente, asegurando que en su momento le molestó lo dicho por la prensa.

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. Yo le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa”, indicó Salvador en charla con el Escorpión Dorado.

El paraguayo explicó que las fotos que se difundieron de su persona fueron como parte de un reportaje, para después ser sacadas de contexto.

NO QUISIERA SER DT

Pese haber tenido los reflectores del futbol mexicano por algunos años como estrella del América, Salvador Cabañas descartó volver al futbol como director técnico, pues no estaría dispuesto a tratar con los problemas del día a día de un futbolista.

"No me gusta mucho lo que es ser técnico. Hay muchas cosas que uno no va a aguantar siendo técnico, la vida de un jugador es muy complicada y uno sabe todo lo que pasa ahí y no aguantaría muchas de las situaciones de un jugador", reveló el exgoleador azulcrema.

