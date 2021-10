Turco Mohamed: 'México siempre es una opción para mí'

El regreso de Antonio Mohamed al futbol mexicano podría estar más pronto de lo que parece y el propio entrenador argentino reveló que ha tenido acercamientos con varios clubes, pero reconoció que México siempre es una opción para trabajar.

"Si he tenido muchos acercamientos durante este año, de muchos equipos, la última fue la de Xolos, la estuve pensando hasta el último momento y nada, México siempre es una opción para mí, siempre y cuando haya un desafío que realmente me motive para poder hacerlo y nada, estoy abierto a escuchar que también tengo posibilidades y ofertas de otros lugares, como en otros momentos las desestimamos todas, ahora vamos a escuchar y vamos a ver cual es la que más seduce y volver a dirigir", declaró el Turco en entrevista para W Radio.

El estratega aseguró que en el pasado ha tenido acercamientos para dirigir a las Chivas, pero las negociaciones no continuaron y aunque destacó que está abierto a escuchar nuevas propuestas, reconoció que no siente que esté en momento para dirigir al Rebaño.

"Si he tenido alguna conversación hace un par de años con gente de Chivas, cuando dirigí al Monterrey, antes de ser campeón en 2019, pero ahora no he tenido acercamiento, ni ninguna charla con nadie. Chivas es un grande, en México todos sabemos lo que representa, se tendría que dar el momento y obvio que es un desafío que a cualquier entrenador le seduce, pero bueno, hay que ver en que momento a uno le hablan y que otras opciones tengo yo para poder decidir, si agarrar ese trabajo, mientras tanto no hay una posibilidad concreta y también ahí te puedo decir que no, no estoy en momento para dirigirlo", comentó.

