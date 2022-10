Veracruz: Palmera Rivas reveló que fue amenazado por denunciar adeudos del Tibu

José ‘La Palmera’ Rivas fue transferido al Veracruz en 2017 luego de ser jugador de Tigres durante toda su carrera, pero esto no terminó de la mejor manera, ya que el jugador contó lo que sufrió bajo la administración de Fidel Kuri, quien hasta la fecha sigue teniendo adeudos con él.

Tras dos años en la institución jarocha, el defensor se lesionó y tuvo que ser operado de la rodilla para el Clausura 2019, pero sin recibir su pago correspondiente.

“Después de la primera jornada me dicen que ya no entro en planes y dije: 'me paga mi semestre y me voy mañana, sin problema, me rehabilito en Monterrey', pero me dice (el directivo) 'ah, no, aquí no es así' y ahí fue donde empezó el desmadre. Yahir, se llamaba el directivo, le digo ‘se me hace que no sabes, me tienes dejar bien (el finiquito)’. Si estás jugando, bien, páguenme y me voy. Les dije dame solo cuatro (meses de sueldo) y me ofrecieron uno

Me empezaron a cerrar, me presentaba a los entrenamientos y cómo que no les gustaba; me dejaron de dar rehabilitación. Tuve enero, febrero y marzo sin sueldo y ya es donde voy a la Asociación con Álvaro Ortiz. Voy un lunes (a demandar) y les cae la demanda un miércoles.

Ese día voy a entrarme y llegaron dos directivos, me dicen ‘Palma, no eres tú, somos nosotros, ya te vieron en las cámaras, piden que si te puedes retirar’ y yo me reía de esas cosas”, contó el exjugador en entrevistas para Obra del Arte.

Una vez que metió demandas hacia el Veracruz por falta de pagos, la ‘Palmera’ fue amenazado y relata que sufrió burlas por parte de gente del club.

“Cuando meto las demandas, tenía compadres ahí, los utileros y los regañó (Fidel Kuri). Me decían que hablaba pestes. Después de la demanda llegó al vestidor y empezó a decir ‘pin.. muerto de hambre’ y mil cosas. En periódicos habló chingaderas mías, contrató a unos güeyes... porque Memo Vázquez también estaba involucrado y sale una foto en el periódico de unos güeyes en la taquilla (del estadio) con cartelones matándonos a Memo y a mí, con cosas como ‘pin.. rateros’. Cuando me dicen de la Asociación (de futbolistas) que entró la demanda, es cuando empiezan los dimes y diretes. Hasta mensajes (me llegaron) para amedrentarte

Me tocó ya en Monterrey, cuando estaba por dar la última contestación. Me empezaron a llegar mensajes de ‘ah, te crees muy ve…’. No te da miedo, pero estaba con mi hija y empecé a cerrar las puertas por cualquier cosa. Pero igual fuimos a meter reporte a la Fiscalía para que haya un antecedente . Se dividió en tres pagos (la deuda) y el último no ha llegado. Pero hay quienes (del club) de 2019 a la fecha siguen sin pago”, señaló.

