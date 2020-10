Ismael Sosa: 'La afición se enoja conmigo cuando le anoto a Pumas'

Ismael Sosa, actual jugador del Pachuca, nunca ha ocultado el cariño que siente por Pumas, equipo que lo trajo al futbol mexicano, y lo reiteró de cara al duelo del próximo lunes en el Estadio Hidalgo.

"Todos sabemos el cariño que le tengo a la gente de Pumas, le tengo un gran cariño y siempre enfrentar a Universidad va a ser especial.

"La gente en las redes sociales se enoja, me dice que les hice goles con Tigres, me dice que me vaya bien, pero no el lunes, que no haga goles. La gente sabe que les tengo gran aprecio, que siempre que les hice goles no los festejé porque soy muy respetuoso del club que me trajo a México y me dio trabajo", dijo a Fox Sports.

En tanto, el 'Chuco' destacó que Pachuca es un equipo de calidad y confían en llevarle los siguientes tres puntos.

"Pachuca es un equipo muy dinámico que corre mucho tenemos muchos jóvenes. Somos un equipo agresivo, que tenemos dinámica.

"Si bien el equipo a los últimos partidos no tenido la suerte de ganar tampoco hemos perdido, y ahora esperamos de local poder sacar los tres puntos", expresó.