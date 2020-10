Pumas: Nicolás Freire olvida el nombre de Erik Lira en plena conferencia

Si Pumas está donde está es también por el trabajo que han hecho los jóvenes canteranos, aunque al defensa Nicolás Freire se le olviden los nombres de sus compañeros. Y es que fue tal el deseo del argentino de reconocer el trabajo de los canteranos, que los nervios lo traicionaron en plena conferencia y no recordó el nombre de Erik Lira.

"Sin duda que nos hay ayudado los chicos de cantera, y el análisis que hacen Andrés Lillini e Israel analizando a los jóvenes de cantera porque hoy en día si el grupo está consolidado es en gran parte por ellos, porque han estado en el momento que se les ha necesitado.

"El caso más especial ha sido el de... se me ha olvidado el nombre ahora, ¿Cómo es?... no me sale el nombre y juego todos los días con él... Lira... que ha sido un 'pibe' que llegó entre semana y ha jugado de titular porque lo necesitamos en esa posición y lo ha hecho de manera excepcional y hoy estamos en una posición envidiable para muchos", dijo mientras sonreía.

Al margen, el defensa central compartió que ya está completamente recuperado del Covid-19 que lo aquejó hace unos días.

"Por suerte en mi caso fueron dos días en que la pasé muy mal, con dolores de cabeza, dolores de espalda y fui mejorando rápidamente y estaba en contacto permanente con el doctor del club y por suerte no fue mucho tiempo, ya después empece a entrenar de manera individual y bien, y ya gracias a Dios está todo bien", dijo.