Miguel Herrera sobre el arbitraje ante Pachuca: 'Fue parejo'

La polémica se apoderó del juego de Ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Pachuca, pero contrario a los señalamientos de Guillermo Almada contra el arbitraje, Miguel Herrera pasó de largo y consideró que el trabajo de Fernando Hernández fue parejo.

“No se en qué indicó, no tengo idea. Hubo un penal, primero se marcó, fue al VAR, y lo quita. Cuando la vio, ya no puedo reclamar. Si es o no, lo veremos, analizamos, pero hoy sacó amarillas de igual forma para todos, la primera a Samir por un pisotón, otro a Angulo e hizo lo mismo. Fue parejo en las tarjetas. El penal que nos quitan, fue a verlo al VAR, no lo vi.

De entrada dije que sí, pero cuando ya lo revisó, estás consciente de que la vio. Después, la Liguilla fue como no hubo tantas. Los equipos tenemos que hacer lo nuestro y los árbitros su trabajo”, dijo Herrera .

Por otra parte, el ‘Piojo’ reconoció cierta preocupación por la corta ventaja que llevarán a la Bella Airosa .

“La preocupación es hacer un buen partido, redondo, hcaerlo bien y aumentar la ventaja que llevamos. Anotar un gol, buscar el partido, hoy el equipo lo intentó. Enfrentamos un equipo dinámico, con gente joven, un buen plantel. Estuvimos encima de ellos, no fuimos contundentes, por eso no nos vamos con un marcador más alto. Es ventaja, vamos tranquilo, no ganamos nada, el primer tiempo vamos ganando”. , señaló.

