Liga MX: Pachuca buscará la victoria ante Xolos para mantener el liderato general

Y para cerrar la Jornada 13, Pachuca recibirá a Xolos en el Estadio Hidalgo, en un partido que le servirá a los Tuzos para mantener y asegurar su liderato general, el cual consiguieron luego de vencer a Tigres (2-1 en el juego que estaba pendiente de la pasda Jornada 9) y llega a 28 puntos. En tanto que, el equipo de Tijuana está por hora ubicado en el lugar 13 de la Tabla General (con 15 unidades) y pelea por entrar al Repechaje.

El autor de los dos goles con los que los Tuzos amarraron el líder general, fue Víctor Guzmán, quien no pudo ocultar las lágrimas por su doblete: “Me siento muy pleno, he sufrido bastante, ha sufrido la gente, la institución, la familia y qué mejor que estar rindiendo de esta manera. Mi esposa, familia, mis hijas, saben el trabajo que me ha costado llegar aquí. Me cuesta hablar porque son lágrimas de sufrimiento, de dolor, que solamente yo lo sé y mi familia. El día de hoy lo estoy pagando con lo que mejor sé hacer, que es dentro de la cancha”, dijo.

Al margen, se sabe que al igual que en el partido pasado ante Tigres, la escuadra hidalguense contará con el 90 por ciento del aforo en el Estadio Hidalgo, por lo que podrán ingresar si así lo desean alrededor de 20 mil aficionados, aunque la capacidad total del ‘Huracán’ es de casi 26 mil aficionados.

Asimismo, la directiva del Pachuca, lazó una promoción para el partido de este lunes ante Xolos, y la cual consiste en que un boleto de acceso general costará 150 pesos y la entrada adicional costará sólo 75 pesos, aunque los niños menores de cinco años no podrán entrar.

