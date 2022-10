Ambriz quiere noquear al 'Pachuca': 'Tenemos que ser como boxeadores que ganan con buenos golpes'

Toluca desea seguir con su buen paso jugando en casa en esta Liguilla y aunque saben que una Final es completamente diferente en el tema de las emociones, Igancio Ambriz, entrenador escarlata afirmó que para ganar el juego de ida tendrán que ser como los boxeadores y pegar una vez más que los rivales.

“Los primeros 15 minutos marcan la pauta de cómo será el partido, normalmente todos los jugadores están tensos, pero debemos de aprovechar que estamos en nuestra cancha, yo siempre les digo a los muchachos que seamos como los boxeadores que ganan con buenos golpes y nosotros tenemos que salir con la idea de que si nos pegan uno yo tengo que pegar dos, y si nos pegan dos nosotros tenemos que pegar tres”, comentó el estratega de los Diablos Rojos.

Nacho no dejó escapar la oportunidad de agradecer a la confianza que le tuvieron después de haber vivido un semestre desastroso en el que tuvieron que pagar una multa y posteriormente invertir para aramar un equipo competitivo con él al frente.

“No es nada fácil poder llegar a las Finales, todo es a través de un trabajo que hemos realizado y no solo de este torneo sino también el anterior, no era fácil que yo me quedara y confiraron en el proyecto que les presenté, porque pagaron una multa y después invirtieron en refuerzos, no era nada fácil, yo lo trabajo con humildad y con mucha hambre”, apuntó.

El técnico mexiquense destacó el trabajo hecho por Guillemro Almada recordando que el semestre anterior también disputó la Final ante los Rojinegros de Atlas.

“Creo que enfrentar a Pachuca un gran equipo y que no solo de este torneo, no es fácil llegar a dos finales seguidas, Almada hace un gran trabajo desde que estaba en Santos, y es un gusto ver jugar a sus equipos y eso también es motivanete para nosostros”, sentenció Ambriz.

