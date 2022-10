Almada, sin presión previo a la Final vs Toluca: 'Tampoco me voy a suicidar si no ganamos'

No han pasado ni seis meses de que Pachuca perdió una Final en casa ante Atlas y Guillermo Almada sabe que esa es hoy una posibilidad porque en el futbol “nada es absoluto”, sin embargo, el timonel del los Tuzos aseguró que en caso de un nuevo tropiezo su idea de juego no cambiará.

“Siempre repito los mismo, hay un camino que nos trajo hasta acá, 17 fechas y luego la Liguilla, algo positivo tuvimos que haber hecho, tampoco me voy a suicidar si no ganamos, voy a seguir convencido de la misma idea, me ha tocado ser campeón en otros lugares y como entrenador uno tiene que aportar y tenemos mucha confianza en lo que hacemos, me toco caer en dos que no merecíamos perder, pero el merecimiento no suma al marcador, nada es absoluto en el futbol”, afirmó el entrenador uruguayo.

Descartó que exista presión por volver a perder otro título argumentando que lo que ellos viven e spara disfrutarse y no para presionarse.

“A mi no me genera ninguna presión, es una satisfacción participar en la Final, seguro que hay muchos jugadores y entrenadores que quisieran estar en la Final, hay que tener un mérito grande y si uno la pierde es porque hay un equipo mejor que nosostros, pero nosotros vamos a poner todo; presión el que se tiene que levantar a las 4 de la mañana y buscar el sustento para la familia, esto no es presión, esto es para disfrutarlo, me siento cómodo en el futbol porque ya tengo muchos años en esto”, confirmó.

“Los jugadores hoy ya tienen más experiencia, más recorrido y otras cosas, el equipo ya está más aceitado por la cantidad de partidos que se han acumulado desde esa Final (contra Atas), están en muy buen momento, hay cosas que tenemos de ventaja por la temporada anterior, pero más allá de eso esto esa una Final y cuando se presentan esta clase de partidos hay que poner un plus y tratar de ganar al equipo rival”, sentenció Almada.

