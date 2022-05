Avilés Hurtado: 'Si nos dicen favoritos, es porque nos lo hemos ganado'

Pachuca se enfrentará en Semifinales a uno de los equipos que más ha eliminado en la Liguilla. Sin embargo, los Tuzos reconocen que América tiene jerarquía, por lo que existe un respeto por el club al interior del equipo.

Avilés Hurtado, quien es titular indiscutible en el equipo hidalguense, habló sobre el compromiso que tienen ante las Águilas, asegurando que deben tener precaución, aunque afirmó que si son considerados como favoritos es porque lo demostraron a lo largo del torneo.

"Sabemos que es futbol y todos tenemos nuestro punto de vista, hemos demostrado lo bien que lo hemos hecho. Si bien, América es un rival de mucho cuidado por su jerarquía, porque es un equipo grande y es peligroso en su estadio, tenemos que tener cierto respeto.

"América es un rival muy complicado por su jerarquía, porque es un equipo grande", Avilés Hurtado y el posible favoritismo en Semifinales EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/gRCab4bjBy — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) May 18, 2022

Pero confiamos en lo que venimos haciendo, si nos dicen que somos favoritos es porque lo hemos demostrado y porque nos hemos ganado esa palabra. En el futbol todo puede pasar, pero confiamos en lo que venimos haciendo y estamos convencidos de que vamos a dar un buen partido", señaló el atacante de Pachuca.

Asimismo, habló sobre su rendimiento actual, donde destacó sentirse fuerte mentalmente, destacando que la relación que tiene con el cuerpo técnico y con sus compañeros le dan confianza.

"Me siento bien físicamente, mentalmente también lo estoy, me he foralecido mucho con el cuerpo técnico, con mis compañeros, me dan esa confianza, creo que va de la mano. Vamos paso a paso para lograr ese objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada.

Las cosas se dan por sí solas, y si trabajas bien las cosas, al final se ven reflejado el trabajo que has hecho. Ahorita estamos pensando en el América, será un partido durísimo el de Ida y el de Vuelta, por ese lado esoy tranquilo y seguirlo demostrando en el terreno de juego", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: TANO ORTIZ, CERCA DE SER EL PRIMER DT INTERINO EN LLEGAR A LA FINAL