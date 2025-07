Guillermo Almada habló sobre su salida de Pachuca: "Las razones mueren conmigo"

Este martes, Guillermo Almada fue presentado como nuevo entrenador del Real Valladolid, equipo que descendió para jugar la siguiente temporada en LaLiga Hypermotion, con la tarea de volver a primera división lo más pronto posible.

En una entrevista con Sports890, Almada habló sobre su salida de los Tuzos de Pachuca, además de las razones por las cuales llegó al Valladolid y confirmó que sí hubo interés de otro equipo del futbol mexicano para que permaneciera dirigiendo en nuestro país.

Almada en su presentación con Valladolid | @realvalladolid|

Asimismo, Almada confesó su malestar sobre algunas cosas a las que la directiva hidalguense no respondió de cara al Mundial de Clubes.

Almada celebrando en la Copa Intercontinental | MEXSPORT|

"Yo no veía convicción, preparación para tener un buen fin en el Mundial, yo quería ir a ganar, no a participar, lastimosamente no me equivoqué, me hubiera gustado que Pachuca pasara de ronda. No me dejaban tranquilo, desde el punto de vista de preparación, y no me parecía ir a dirigir al Mundial en cualquier circunstancia solo por ser un Mundial. Nada que reprochar, muchísimo que agradecer a la gente de Pachuca, solo tuvimos puntos de vista distintos", finalizó Almada.