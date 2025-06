Jaime Lozano defiende a Cabral tras polémica con Rüdiger: 'Pongo la mano en el fuego por él'

Pachuca quedó oficialmente eliminado del Mundial de Clubes tras caer ante Real Madrid en la segunda fecha del torneo, sin embargo, el resultado pasó a segundo plano ya que un incidente al final del partido se llevó los reflectores.

El encuentro fue suspendido momentáneamente en los minutos finales del encuentro debido a que, Antonio Rüdiger se quejó ante el árbitro de haber sido ofendido racialmente por el capitán de Pachuca, Gustavo Cabral.

Jaime Lozano defiende a su jugador

El silbante del partido suspendió el juego un par de minutos, siguiendo el protocolo antirracismo del Mundial de Clubes. Sin embargo, Jaime Lozano duda que su capitán haya utilizado ese tipo de comentarios y tras el partido, decidió defenderlo.

"Me entero ahora. He hablado con Cabral, pero no de esto. No puedo comentar nada porque me acabo de enterar. Hablaré con él, pero lo conozco y nunca ha pasado algo así con él. Puedo poner la mano en el fuego por mi capitán", comentó el entrenador de los Tuzos.

Gustavo Cabral descarta ofensa racial

El propio Cabral habló tras el partido y aseguró que no utilizó ningún tipo de comentario racista, aunque, aceptó haber ofendido al defensor rival, con una frase que, de acuerdo con él, es muy utilizada en Argentina.

"No hubo nada racista. Le dije cagón de mier.., como decimos en Argentina. Solo eso… El árbitro hace la seña de racismo, pero yo le repetí lo mismo todo el tiempo: ‘cagón de mier…’", reveló en zona mixta.

