Jorge 'Burrito' Hernández sobre su lesión: "Ya me tocaba"

Tras la terrible lesión que sufrió Jorge 'Burrito' Hernández en el duelo ante Cruz Azul de la Jornada 9 del Guard1anes 2020, el jugador de Pachuca no culpó al mal estado de la cancha y aseguró que las cosas pasan por algo y que ya le tocaba.

"Nunca se le desea a un compañero nada de estas cosas... El doctor me explicó cómo iba a ser el procedimiento de la cirugía, al día siguiente de la operación estaba más tranquilo, ahora viene una de las cosas más importantes que es la rehabilitación, en lo mental también.

"Siempre lo he dicho, por algo pasan las cosas, ya también en este momento me tocaba como tú lo dices, yo pensaba que me iba a ir limpio en mi carrera y no fue así, me toca esta lesión, pero por algo pasan las cosas, estas situaciones", dijo Hernández para TUDN.

El capitán de los Tuzos tomó de buena manera su lesión y aseguro que 'ya le tocaba', pues pensó que tendría una carrera sin lesiones, pero que lamentablemente tiene que sobreponerse y verle el lado positivo a las cosas.

"Ya me tocaba y hay que sacarlo adelante, no queda de otra y hay que tomarlo de la mejor manera, siempre he tomado las cosas así, sean buenas o malas hay que aprender de todo y verle el lado positivo”, finalizó.

