Mundial de Clubes: Jugadores de Pachuca reconocen fracaso en el torneo: 'fuimos nuestro peor rival'

Pachuca cerró su participación en el Mundial de Clubes 2025 con una dolorosa derrota 2-0 ante Al-Hilal, sumando así tres caídas consecutivas y despidiéndose del certamen sin haber sumado puntos. Tras el encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico coincidieron en que los errores propios fueron determinantes en este duro desenlace.

En zona mixta, tanto Alonso Aceves como Jaime Lozano confesaron que se van con un sabor amargo pues, sus propios errores fueron claves para no poder sacar los resultados esperados. Aun así, hay quienes en el equipo consideran que tras esto podrán mejorar.

Se despiden con cero puntos | AP

El defensor mexicano Alonso Aceves fue claro al señalar que las fallas internas condenaron a los Tuzos, “Las circunstancias no fueron favorables, como todo, no pudimos concretar, fueron pequeños detalles. Creo que nosotros mismos fuimos nuestro peor rival, en no poder transformar todo lo que veníamos haciendo de la mejor manera”, declaró en zona mixta.

El director técnico Jaime Lozano no ocultó su frustración por la actuación del equipo en este torneo internacional, aunque dejó en claro que trabajarán para revertir la situación. “Hoy es un trago muy amargo para todos, evidentemente para jugadores, afición, para todos, porque normalmente Pachuca es un equipo que está hecho para trascender y que en estos torneos normalmente da la cara por México. Hoy no fue el caso, creo que tuvimos nuestras oportunidades, no supimos aprovecharlas durante todo el torneo”.

Aceptaron el fracaso | MEXSPORT

Se van con un aprendizaje

A pesar del fracaso, para el mediocampista argentino Agustín Palavecino, quien llegó para este torneo, rescató el aprendizaje de haber enfrentado a clubes de talla internacional, “Me quedo con un aprendizaje, no son los resultados que venimos a buscar, el nivel lo tuvimos por grandes pasajes de los partidos, tanto hoy contra el Al-Hilal, el Real Madrid y el Salzburg. Nos vamos con una lección de aprovechar las oportunidades, estos rivales no te perdonan”.

No todo fue negativo | MEXSPORT

