Pachuca: El equipo que más goles ha anotado en una Final

El poderío ofensivo de Pachuca se demostró todo el torneo, pero sobre todo en la Final del Apertura 2022, llave en la que se impuso al Toluca por un marcador global de 8-2, convirtiéndose el equipo que más goles ha anotado en una Final en torneos cortos.

En el partido de Ida, los Tuzos le metieron cinco tantos a los Diablos Rojos; Romario Ibarra anotó un par de goles, Gustavo Cabral, Isais y Nico Ibañez completaron la goleada.

En la Vuelta Víctor Guzmán se encontró con el gol y los argentinos Cabral e Ibañez volvieron a anotar, para un total de ocho tantos, cifra inédita en Finales hasta este domingo.

Tres equipos habían anotado siete goles: Chivas (vs Toros Neza 7-2 en el Verano de 1997), Toluca (vs Santos Laguna 7-1 en el Verano de 2000) y el América (vs Tecos 7-4 en el Clausura 2005.

Además, jamás se había visto una diferencia tan amplia, de seis goles, en el marcador global.

10 goles fueron cantados en la Final del 2022, en tres ocasiones había ocurrido una feria de goles por el estilo: Toluca 5-5 Atlas (Verano 1998), Toluca 6-4 Necaxa (Verano 1998) y Monterrey 6-4 Cruz Azul (Apertura 2009).

