Pachuca vs Toluca: Aficionados explotan en taquillas por fallas en la logística de venta de boletos

El Estadio Hidalgo volverá a ser el recinto en el que se definirá al Campeón del futbol mexicano. En menos de seis meses, Pachuca disputará, nuevamente, el título de la Liga MX, por lo que sus aficionados no quieren perderse el encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca.

Sin embargo, los Tuzos tuvieron dificultades a la hora de vender las entradas para el partido decisivo, por lo que los aficionados explotaron en las taquillas por las fallas que tuvieron en la logística, de acuerdo con TUDN..

Y es que en un principio el conjunto hidalguense anunció que comenzaría la venta para los seguidores que hayan adquirido el abono para este campeonato, pero horas después anunciaron que al comprar el pase para todos los partidos de local del próximo torneo, se les regalaría una entrada para el duelo ante Toluca.

Al rededor de las 17:00, las taquillas estaban a reventar, por lo que la atención era sumamente lenta, provocando que la afición comenzara a desesperarse. Tres horas después, el personal anunció que se habían agotado los boletos para el encuentro del próximo domingo.

Esto generó que los aficionados que se formaron para adquirir sus entradas comenzaran a reclamarle a las personas encargadas de la taquilla con el argumento de que "solo estaban jugando con su tiempo".

No obstante, el personal no los pudo ayudar debido a que no estaba en sus manos, por lo que simplemente cerraron la venta de boletos.

