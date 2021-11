Pezzolano: 'Pachuca es el club más difícil de dirigir en México'

El director técnico, Paulo Pezzolano, estuvo al frente del Pachuca durante cuatro torneos, sin embargo, en el Torneo Apertura 2021 el conjunto hidalguense finalizó el torneo regular en la posición 15, sin poder alcanzar puestos de repechaje.

Por dicho motivo, el club informó el pasado 8 de noviembre que el estratega uruguayo fue cesado de su cargo por mutuo acuerdo.

Tras su salida del Pachuca, Pezzolano declaró: "Es el club más difícil para dirigir en México porque se quieren entrenadores cuyos equipos sean protagonistas y que pongan a juveniles, y que también salga Campeón, siendo el noveno o décimo equipo en cuanto a la inversión, porque es lo que exige la hinchada. Es un club pesado en ese sentido. También es una afición que cuando tuvo que apoyar, apoyó mucho. Todo eso te hace crecer mucho en todo sentido", señaló para ´100% Deporte'.

A través de sus redes sociales, Paulo mandó un mensaje en agradecimiento a la institución y su afición.

"Quiero comunicar que llegamos a un acuerdo para nuestra salida. En primer lugar, agradezco al presidente, directivos, cuerpo técnico, jugadores, colaboradores y empleados de la institución por el apoyo y respeto recibido en estos dos años que formé parte de este equipo. Por último, y no menos importante, muchas gracias afición por el crecimiento y la exigencia constante que merecida la tiene esta gran institución", comentó.

Pezzolano platicó sobre como se dio su salida del Pachuca.

"Mi salida fue de común acuerdo con el club. Nunca es lindo terminar contrato en ningún lado, pero fue una experiencia espectacular habiendo estado dos años completos. Este fue el primer semestre como entrenador donde no logré los objetivos mínimos, que en este caso era clasificar a la Liguilla. Ha sido un aprendizaje muy grande y estoy muy contento por todo lo que hicimos, por todo el trabajo realizado.

"En principio es porque no se consiguió entrar a los playoffs. El club también tiene sus presiones y cuando no se consigue el objetivo no es fácil aguantar al entrenador. Fue lo mejor para las dos partes, eso es importante", agregó.

