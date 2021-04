Pezzolano tras empate con Pumas: 'Es increíble que se nos haya escapado la victoria'

Cuando Pachuca parecía tener asegurada la victoria, Pumas consiguió remontar el partido y rescatar el empate en menos de cinco minutos y este resultado dejó un sabor de amargura para el técnico Paulo Pezzolano, sin embargo, rescató la solidez que demostró su equipo en Ciudad Universitaria.

"El sabor es amargura, obviamente. Que se te vaya el partido con dos goles arriba en tres, cuatro minutos. Fue un partido pesado, en una cancha difícil, que se nos escape así es increíble, pero tranquilo porque no es una cancha fácil para sumar. Ahora viene un partido en casa, tenemos que sacar los puntos sí o sí", declaró en conferencia.

Ahora, la mente del estratega está puesta en su próximo duelo ante el Puebla, juego en el que aseguró no deben cometer los mismos errores que hicieron ante los felinos y es como una obligación quedarse con los puntos de este encuentro.

"No estamos pensando en el repechaje, vamos a entrar. Estos errores que cometimos no se pueden cometer. Lo que me ocupa es seguir trabajando en lo nuestro, no tener estos errores, seguir siendo un equipo duro y estoy tranquilo, pero este partido que viene de local necesitamos los tres puntos sí o sí para meternos", apuntó.

