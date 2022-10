Víctor Guzmán no le cerró las puertas a Chivas: 'Que sea lo mejor para la directiva'

Víctor Guzmán festejó a lo grande el séptimo titulo del Pachuca, aunque tiene un futuro incierto, pues muchos lo colocan de regreso en las Chivas.

El 'Pocho' no le cierra las puertas al Rebaño Sagrado, dejará que esa decisión la tomen los directivos de los Tuzos.

"No sé. Que sea lo que Dios quiera. Que se haga lo mejor para la directiva", mencionó durante los festejos.

Hay que recordar que el exdirector deportivo rojiblanco Ricardo Peláez lo fichó previo al Clausura 2020, pero por un problema de dopaje tuvo que salir de las Chivas y regresar al Pachuca, que lo apoyó en todo momento.

"Este título significa todo. No cualquiera queda dos veces campeón con esta institución y metiendo goles. Me siento muy afortunado", agregó.

Víctor Guzmán no puede creer que Gerardo Martino no lo llame a la Selección Mexicana, pues, aunque es uno de los mejores en su posición, no se pone la playera verde desde 2019.

"Es rarísimo ¿no? No me duele. Estoy muy feliz", agregó, mientras le enseñaba a los reporteros su medalla dorada.

"Es lo que le deberían de preguntar. El señor es el que al final de cuentas toma la decisión. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí. Los números lo dicen, soy de los mejores en mi posición, el más alto en asistencias y en goles. Si al final no le gusta, ya es otra cosa", finalizó.

