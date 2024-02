Gustavo Lema expuso su opinión sobre el horario de medio día de los Pumas

Una realidad las complicaciones a mediodía. Tras derrotar 3-0 a Puebla, el director técnico de Pumas, Gustavo Lema, señaló que los juegos a las 12 en el Estadio Olímpico Universitario sí son un factor en contra para los jugadores. A pesar de ser un tema que se ha cambiado para este Clausura 2024, la controversia en torno a esto sigue tras las declaraciones de ‘Toto’ Salvio.

Lema comentó que si el jugador expresa malestar con el horario, hay que creerles, pues al final de cuentas, ellos son los que más se exponen en el terreno de juego. Sin embargo, sabe que la directiva ha hecho lo posible para cambiar esto, pues en este torneo, solo tres juegos de nueve se disputan a mediodía en CU.

“Es un tema muy hablado y lo que dicen es real. El jugador, que es el que lo vive en carne propia, no solo los que están hoy en Pumas, sino los que han pasado por Pumas y los jugadores que les ha tocado venir de visita, todos te dicen lo mismo. Es una reacción normal y hay que creerles”, comentó el estratega, que añadió que esta situación ya dejó de ser una ventaja para los universitarios.

A pesar de que ya están acostumbrados al clima y a la altura, Lema cree que en cuanto a lo físico, la mayoría de equipos y jugadores ya tienen los mismos argumentos para contrarrestar las desventajas y responder de la misma manera. “Hoy, como está el futbol, todos los equipos dan una respuesta parecida desde lo físico, desde la intensidad y la agresividad. Entonces, la merma es para todos".

"Obvio que hay un acostumbramiento de los jugadores de Pumas, pero cuando tienes que hacer un esfuerzo, terminas desgastándote más”, declaró, Lema. cuyo equipo llegó a 11 puntos en seis jornadas y marchan en el sexto lugar de la tabla. Su próximo compromiso es ante Atlas en el Estadio Jalisco, duelo adelantado de la Jornada 9 del Clausura 2024; cuatro días después, en el Estadio Olímpico Universitario, recibirán a Santos a las 18:00 horas.

Ricardo Carbajal, en contra del horario a medio día

Por su parte, el estratega de Puebla, Ricardo Carbajal, señaló que los errores fueron claves para la derrota. De igual forma, en cuanto al tema de los partidos en CU a mediodía, el director técnico mexicano fue contundente y señaló que él erradicaría ese horario. Comentó que, si bien ambos juegan en igualdad de condiciones, no es un tema que se deba dejar a un lado ni que se use como excusa.

Sin embargo, sí fue claro en cuanto a prohibir partidos a plena luz del sol. "En lo personal no me gusta este horario. Me parece que es un horario de tradición, de muchos años atrás, pero no me parece que sea lo más conveniente. No es excusa, ambos equipos estamos en igualdad con ese horario. Si me preguntan, yo si lo quitaría”, expresó Carbajal.

En cuanto al funcionamiento de su equipo, Ricardo señaló que hasta antes del primer gol, Puebla había mantenido un orden, pero los errores defensivos de sus jugadores, aunado a la contundencia del rival, terminaron por definir el partido. “El planteamiento me había parecido correcto. Después es una realidad que contra un equipo como Pumas no puedes cometer errores".

"Se abre la oportunidad para ellos. No teníamos la intención de ponernos abajo, sabíamos que era difícil. Al final, la derrota y la forma es muy dolorosa, sobre todo la forma”, comentó el estratega de La Franja, que se mantiene con cuatro unidades y cayó a la posición 16. Para la próxima fecha, se medirá nuevamente como visitante ante Juárez el próximo sábado 17 de febrero.

