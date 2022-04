Pumas: Buscará concretar semana redonda de triunfos en su visita a Puebla

Este viernes Pumas podría cerrar una semana redonda, llena de triunfos, pero para ello tienen que vencer al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Y es que el sábado pasado los felinos derrotaron (1-0) a FC Juárez y con ese resultado cortaron una racha de seis partidos consecutivos de no ganar en la Liga MX, además de que se volvieron a instalar en los equipos con posibilidad de calificar. Posteriormente, el martes anterior comenzaron su participación en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf y sacaron la ventaja en la Ida (2-1) sobre Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Pero para mantener la seguidilla de victorias, la escuadra de Andrés Lillini deberá ganarle al equipo de Nicolás Larcamon, y luego, ya con la confianza a tope y triunfos previos, Pumas encarará el martes 12 de abril, la Vuelta de la Semifinal de Concachampions en el Estadio Azteca. Y ya luego, días después (el 17 de abril), Universidad recibirá a Rayados en CU.

Sin embargo, no será una tarea sencilla para el equipo del Pedregal, ya que, a lo largo del torneo, el poblano se ha mantenido entre los mejores equipos y ahora está entre los primeros lugares de la Tabla General. Además de que Puebla no ha perdido un solo juego de local; ha jugado seis partidos en el Estadio Cuauhtémoc de los cuales ha ganado dos y empató cuatro. Mientras que Pumas únicamente ha ganado dos duelos fuera de Ciudad Universitaria, y eso hará la tarea más complicada para los felinos, pero no imposible.

