Piojo Herrera sobre la sanción a Puebla: 'Nos pasó por encima, pero se equivocaron'

Miguel Herrera habló sobre la sanción de la Federación Mexicana de Futbol al Puebla por alineación indebida en el juego de la fecha 7 contra Xolos de Tijuana. El entrenador reconoció que fueron superados, pero la Franja debe aceptar su error.

El Piojo reveló que a pesar de que Puebla logró sacar la victoria en el partido, el equipo debe de aceptar que se equivocaron tal y como le sucedió a él con Tigres. Además, otros equipos también han sido sancionados por el mismo error.

“Ya me tocó estar del otro lado de la moneda, el reglamento es muy claro para todos, me equivoqué con Tigres y me costó llegar a una Final, al América le costó tres puntos que le dan un envión anímico al Atlas. Creo que el TAS será claro, pedirá videos y reglamento y en qué se está infringiendo, en la cancha lo reconozco, Puebla nos pasó por encima, fueron prácticos, nos ganaron contundentemente, pero se equivocaron”, señaló el DT de Tijuana para TUDN.

El entrenador señaló que la Franja tiene el derecho a reclamar, sin embargo, considera que el reglamento está claro y la decisión del TAS será la misma que la de la Comisión Disciplinaria y la de la FMF.

“Es parte de un todo en el futbol y de un reglamento que se infringió y se aplicó como tal, se le aplica no porque seamos Xolos, igual se le aplicó a América o a Tigres que tienen más envergadura. Puebla está en su derecho de reclamar y buscar de regreso los puntos que ganaron, pero se equivocaron en el reglamento, creo que a como son en el TAS, al pedir el reglamento de la FMF, no habrá más que pedir las pruebas y no habrá equivocación de que están sancionados”, finalizó el DT.

