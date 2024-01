En las primeras tres jornadas del Clausura 2024 de la Liga MX se ha registrado, por lo menos, un problema de violencia por semana; de hecho, en el TSM se cobró la vida de una aficionada de Monterrey, y ahora se dio a conocer que el viernes pasado, tras el empate de Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, se registró otro incidente.

Una aficionada a través de X, antes Twitter, reportó que ella y su familia habían sido agredidos por un grupo de franeleros que trabajan en el estacionamiento del recinto de La Franja, pues querían más dinero para dejar salir a la fanática del lugar donde aparcó su vehículo.

La mujer, de nombre Teresa Flores, compartió al medio poblano Grada, cómo fue que vivió el suceso, pues ella misma narra que, cuando llegó al estadio por la tarde, se percató que el mismo grupo de franeleros estaba bebiendo alcohol en lugar de hacer su trabajo para evitar caos.

El mismo medio señala que los supuestos responsables son la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UVPA) 28 de octubre, quienes tienen el manejo del estacionamiento de La Franja cada que el equipo disputa un partido de local.

Aficionada narra los hechos

Teresa, contó que el viernes 26 de enero llegó por la tarde al Estadio Cuauhtémoc y se percató que los franeleros estaban ingiriendo cervezas y azulitos, por lo que decidió tomar una fotografía como evidencia. Cuando ya querían salir del lugar, porque el juego ya había terminado, inició la bronca porque otros carros encerraron a su familia en el estacionamiento y no se quisieron mover, después llegaron los golpes.

"La foto que aparece temprano, la tomé a las 16:45 horas, aproximadamente que llegamos al estadio, porque estaban jugando, comiendo y bebiendo unos azulitos y cervezas. Entonces, estaban tomando desde esa hora y por eso fue que le tomé la foto. Además de que portan un uniforme, de apoyo a estadios. Me parece muy fuera de lugar que ya estén uniformados y no te den ticket y todo eso. Precisamente tomé la foto para tener evidencia de que estaban tomando, de que se reúnen en bola.

"Después, al querer salir cuando finaliza el partido, (los mismos franeleros) estacionaron carros enfrente de otros carros que no permitían la salida. Mi papá se acerca y les dice 'oye, por favor, pues muevan sus carros, porque yo ya quiero salir'. Y nos ponemos en la salida, precisamente para hacer más rápido el movimiento de salida. Y prepotente uno le grita y le dice, 'espérate, ahorita, ya te oí'. Y no sé qué estaba tomando, pero tenía un vaso. Entonces yo le digo 'ya métete, ahorita nos vamos'. Ahí dijeron 'sí, ahorita nos quitamos', pero se tardaron demasiado. Mi papá bajó y les vuelve a repetir 'oye, por favor ya arrímate, ya me quiero ir a mi casa'. (Respondieron) 'No, que te esperes', que no sé qué. Se acerca a ellos y les dice, 'oye, pues muévete, o sea ya me quiero ir, ya me están esperando', y en eso se reúnen todos en bola y es cuando empiezo a grabar. Yo ya estaba en mi carro, empiezo a grabar y se ve claramente cómo le pegan por atrás y lo tiran.

"Yo inmediatamente me bajo del carro; mi hermano ya estaba abajo y pues yo creo que la reacción es, pues si le pegan a tu papá o a tu familia, pues es empujar a los demás, ¿no? Le soltaron una patada en el piso a mi papá, a mi hermano le pegaron en la ceja y a mí también me soltaron un golpe en la cara, en el cachete. Entonces, empiezo a gritar 'ayuda, ayuda, ayuda', y es cuando entra la policía y los calma, entre comillas. Pero pues ya nos habían pegado", narró Teresa Flores al medio poblano ya mencionado.

Recibió amenazas

Cuando la policía logró calmar la situación, la aficionada del Puebla señaló que ella recibió amenazas por parte de un hombre del grupo, pues Teresa Flores dijo que había grabado los hechos y después se los enseñó a las autoridades, por lo que el franelero quería que borrara el video.

También, contó que algunas de las mujeres que eran parte del grupo de franeleros, querían cambiar la versión y dijeron que Teresa y su familia iniciaron con la bronca, por lo que continuó mostrando los videos que tenía.

"De repente unas mujeres empiezan a decir a los policías que nosotros los estábamos amenazando, amedrentando, insultando y casi casi golpeándolos, y es cuando yo les digo 'no es cierto, no sean mentirosos'. Obviamente, pues también con un poco de groserías y les dije 'yo los tengo grabados, aquí está la evidencia, aquí está. Yo los grabé y ustedes agredieron primero'. Eso los puso aún peor, los detonó que les dijera que los estábamos grabando, que ya lo tenía yo grabado.

"Me empieza a insultar un señor y me dice 'borra ese pinche video, porque si no te voy a dar en la madre. Borra el video, borra el video, borra el video'. Y le dije 'no voy a borrar ni madres'. Perdón, pero así fue.

"Le enseñé a la policía el video, que ellos habían agredido y todo. Y llega otra persona, una mujer, y me arrebata mi celular. Entonces empiezo a gritar 'me robó mi celular, me robó mi celular, me lo quitó, me lo quitó'. Entonces se va corriendo, se va, empieza a alejarse y le digo al policía 'me robó mi celular, me robó mi celular' y voltea y me dice 'borras el pinche video o aquí te doy en tu madre. Borra el video, borra el video, borra el video, que borres el video'", agregó.

Ayúdenme a compartir por favor a estos malditos que se apoderan del estacionamiento, nos agredieron a mi y a mi familia @RupiReportero_ @Hechizero_38 @laredcincoradio @SSPGobPue pic.twitter.com/EeDe2wwHQL — Tere Flowers (@TereFloresH) January 27, 2024

Policía no los detuvo

Finalmente, Teresa Flores señaló que la policía no pudo detener a los franeleros que estuvieron involucrados en el acto, pues argumentaron que era un sector privado al cual no podían tener autoridad para detener a alguien, por lo que sugirieron que se retiraran para evitar más problemas.

"Entonces todos empezaron a decir que borrara el video, si no, no sabíamos cómo nos iba a ir. Afortunadamente, mi hermano se lo pudo arrebatar. Y los policías nos dijeron 'no, pues es que nosotros no podemos hacer nada porque este es un espacio privado y pues ya nos estamos metiendo, no están en la vía pública, nosotros no podemos detener a nadie. Nos metimos porque empezamos a escuchar gritos', que no sé qué. Mejor, lo que les recomendamos es que se suban a su carro y pues ya se vayan a su casa'.

"Y pues la verdad, entre todo y toda la bola que salió, pues nos subimos al carro. Los policías, como que nos hicieron una valla y nos dejaron salir. Y pues sí, es muy, muy, muy, muy, muy frustrante que se apoderen así del estacionamiento", finalizó el relato de la mujer aficionada.

Cabe destacar que en esta Jornada 3 del Clausura 2024 se vivieron dos incidentes en las inmediaciones de estadios, pues primero fue este en el Estadio Cuauhtémoc el viernes por la noche, y el sábado un policía agredió a un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, y en las tres fechas, al menos un incidente se ha registrado en el futbol de nuestro país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALERNITANA VS ROMA: ¿DÓNDE Y CUÁNDO VER EN VIVO EL DUELO DE LA JORNADA 22 DE LA SERIE A?