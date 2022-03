Gobernador de Puebla: ‘Yo respetó a la gran animación que tiene el Cuauhtémoc’

Tras la barbarie en el Estadio Corregidora, varios equipos y directivos han decidido cancelar momentáneamente el acceso a las barras de animación, pues algunos consideran que no son necesarias. Pero para el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, son esenciales durante el partido.

“Yo respetaré y apoyaré a la seguridad de los grupos de animación aquí en Puebla, yo respaldaré todo eso. ¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir? ¿Vamos a la discoteca y no vamos a bailar? ¿Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar? ¿De qué se trataría el futbol todos callados? Claro que no”, expresó el gobernador.

Además, agregó que él y el club Comotero están en pláticas para la regulación de la cerveza e identificación facial para acceder al recinto.

Ya fueron aprobadas las medidas que se van a aplicar para garantizar la seguridad en el estadio de futbol. Se trabajaron de manera conjunta con la directiva del Club Puebla y los concesionarios del estadio, con quienes nos hemos reunido en dos ocasiones. pic.twitter.com/X42qdVupaZ — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 11, 2022

“Hay que regular la venta de alcohol, hay que ir caminando a un proceso de identificación facial de quienes llegan a un estadio, muchas cosas que ya se identificaron entre gobierno y club y yo soy respetuoso de la afición y de la gran animación que tiene en la porra del Puebla y de los otros clubes. Si alguien quiere ir al futbol y se quiere echar una cerveza que se la eche, pero no veinte cervezas” añadió.

Por último, adelantó que habrá nuevas medidas para el partido entre los Larcaboys y Santos en la Jornada 10 de la Liga MX.

“Hubo ya múltiples reuniones y ayer (jueves) ya aprobamos las medidas que serán aplicadas en el partido siguiente y los sucesivos, faltaría el mejoramiento de la normatividad aplicable, pero se está empezando a trabajar, avanzamos muy bien”, finalizó Miguel Barbosa.

